Leclerc e le voci su Binotto: "Non è bello leggere queste cose"

VIGILIA MOVIMENTATA La Ferrari si presenta ad Abu Dhabi sulla scia di una settimana movimentata dalle voci riguardanti la possibile sostituzione di Mattia Binotto con Frederic Vasseur al termine di questa stagione. La vicenda ha avuto così tanto clamore da spingere la scuderia di Maranello a pubblicare un tweet per smentire questo scenario. Ovviamente il tema ha tenuto banco anche nel giovedì del GP Abu Dhabi.

LA VERITA' DI CHARLES Sull'argomento è intervenuto Charles Leclerc, chiamato indirettamente in causa da alcune ricostruzioni che volevano il suo rapporto con Binotto ormai ai minimi termini dopo le tante scelte strategiche sbagliate subìte in questa stagione: ''È una grande dichiarazione che è stata fatta dai media, ma ancora una volta rimangono solo delle voci. Ma, anche per il team in sé, non è bello leggere queste cose. Quindi penso che sia positivo che il team abbia chiarito e speriamo di poterci concentrare al 100% su questo ultimo fine settimana''.

CONCENTRATI SULLA PISTA Per cercare di archiviare queste indiscrezioni del paddock, Leclerc ha voluto sottolineare ancora una volta i progressi mostrati dalla Ferrari in questa stagione: ''Penso che la stabilità stia dando i suoi frutti. Negli ultimi anni abbiamo dimostrato che stiamo migliorando. C'è un altro passo che dobbiamo fare, ma ci stiamo lavorando e sono sicuro che ci riusciremo. Ci sono sempre voci sulla F1 e soprattutto sulla Ferrari, e questo non cambia. Ovviamente, quando arriviamo alla fine della stagione ci sono sempre voci intorno a noi. Ma penso che come squadra dobbiamo davvero concentrarci sul nostro lavoro in pista, cercare di estraniarci da tutte le cose che stanno accadendo intorno. Le persone tendono a dimenticare quanto grande sia il passo in avanti che abbiamo fatto dall'anno scorso a quest'anno. C'è sicuramente un altro passo che dobbiamo fare, ma sono sicuro che lo faremo tutti insieme, a partire si spera da questa gara, per chiudere in bellezza questa stagione. A parte questo non c'è altro da dire, non credo che dovremmo dare troppa attenzione alle voci''.

OBIETTIVO SECONDO POSTO Per concludere al meglio la stagione, la Ferrari ad Abu Dhabi deve cercare di conquistare il secondo posto in entrambe le classifiche iridate. Leclerc ha concluso: ''Ci sono stati un po' di alti e bassi nelle ultime gare. Il Brasile è andato bene, ma sfortunatamente a causa del nostro incidente al primo giro si trattava solo di recuperare posizioni. Il ritmo però era lì, quindi spero che qui saremo abbastanza forti da lottare per le prime posizioni. Ovviamente stiamo lottando per il secondo posto nel campionato Piloti e anche per il secondo posto nel campionato Costruttori. Dopo aver attraversato due anni molto difficili nel 2020 e nel 2021 è bello tornare a lottare al vertice. Anche se il nostro obiettivo finale è lottare per il titolo, dopo questi due anni difficili sarebbe bello essere secondi''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/11/2022