La strategia rovina in parte l'addio di Vettel: "Strategia assolutamente sbagliata"

TOP 10 CON RAMMARICO La gara d'addio di Sebastian Vettel alla F1 ha visto il tedesco protagonista di una bella prestazione e di molto battaglie per ottenere un piazzamento in zona punti. Alla fine il tedesco ce l'ha fatta, concludendo al decimo posto, ma in lui resta il rammarico di un risultato che sarebbe potuto essere migliore con una strategia diversa. Ne è conferma il risultato del compagno di squadra Lance Stroll, il quale nel finale ha superato anche il quattro volte iridato chiudendo poi in ottava posizione, davanti a Daniel Ricciardo.

PIAZZAMENTO BUTTATO Con i 5 punti ottenuti in coppia dai due piloti, l'Aston Martin ha raggiunto al sesto posto l'Alfa Romeo Sauber a quota 55, ma non è riuscita a superare la scuderia svizzera per via dei piazzamenti in stagione. Una beffa che aumenta i rimpianti di Vettel per l'operato del muretto a Yas Marina: ''Ci stavo davvero provando, ho dato tutto quello che potevo. Sarebbe stato fantastico per la squadra ottenere il sesto posto nel campionato Costruttori, ma l'abbiamo buttato via con la strategia che abbiamo scelto''. Il tedesco ha effettuato un solo pit stop a differenza di Stroll che nel finale ha potuto beneficiare di gomme medie fresche che gli hanno permesso di recuperare molte posizioni.

LA GENTILEZZA DI ALONSO Nelle prime fasi di gara, Vettel è stato in battaglia con le due Alpine, trovandosi stretto a sandwich tra le due monoposto francesi. Alle sue spalle Alonso non lo ha particolamernte disturbato, rimanendo a distanza di sicurezza mentre il tedesco battagliava con Ocon. Vettel ammette di essersi accorto di aver ricevuto un ''omaggio alla carriera'' da parte del rivale: ''L'ho sentito un po' con Fernando, è stato molto, molto generoso all'inizio della gara. Dopo di che le Alfa Romeo hanno lottato molto, molto duramente perché volevano difendere la posizione nel Costruttori. Quindi è stato un peccato essere rimasto bloccato dietro Esteban all'inizio, perché sentivo di avere un degrado migliore, ma poi siamo rimasti fuori troppo a lungo e abbiamo perso tanto tempo''.

QUEL SENSO DI VUOTO Tornando al suo saluto alla F1, appena sceso dalla vettura Vettel ha dichiarato in un'ìntervista effettuata in pista: ''Mi sento un po' vuoto a dire il vero, è stato un grande fine settimana. Oggi è stato un riscaldamento un po' diverso per entrare in gara, ma una volta che le luci si spengono, si passa alla modalità gara completa. Ovviamente non abbiamo optato per la strategia migliore, quindi è stato un peccato perché penso che avremmo potuto ribaltare il campionato Costruttori per noi. Ma nel complesso, ovviamente, è stato un grande giorno e devo dire un grande grazie per tutto il supporto ricevuto. C'erano così tante bandiere, così tanti volti sorridenti che è stato molto, molto speciale. Sono sicuro che mi mancherà più di quanto capisca in questo momento''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/11/2022