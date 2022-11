Di traverso a 277 km/h senza braccia: il video del record mondiale

A vederlo fare da lui sembra quasi facile, ma chiunque abbia mai provato a mettere l'auto di traverso si sarà reso conto che più è alta la velocità e più è difficile controllarla. Ecco perché persino Fernando Alonso via Instagram si è congratulato con Bartosz Ostalowski, per aver stabilito il nuovo Guinness World Record per la derapata più veloce, iniziando la manovra a 277 km/h. Ah, dimenticavo, Ostalowsky ha compiuto l'impresa guidando con un piede sul volante, visto che un incidente nel 2006 gli è costato entrambe le braccia.

UN BOLIDE DA MILLE CAVALLI Ostalowski è un pilota professionista, che anche dopo l'incidente ha proseguito la carriera nel motorsport e ora compete nel campionato polacco di drifting con la sua BMW M3. Un piede sul volante, uno sull'acceleratore, usa una spalla per frenare e l'altra per azionare il comando sequenziale del cambio automatico ZF applicato alla sua BMW M3 da gara. Che di BMW ha ormai solo le fattezze, visto che il V8 originale è stato sostituito con un LS3 di derivazione Chevrolet portato a 7,0 litri di cilindrata, per erogare 1.000 CV e 1.280 Nm di coppia. Qui sotto il filmato onboard del drift da record.

VEDI ANCHE

I NUMERI DEL RECORD Il tentativo di record si è tenuto all'aeroporto di Pila in Polonia. Ostalowski ha innescato la scivolata con l'aiuto del freno a mano ed è riuscito a raggiungere un angolo di derapata massimo di 60 gradi: un angolo molto ripido anche per qualsiasi pilota di Formula Drift. Nella zona di misurazione di 50 metri, Bartosz ha sfrecciato con una velocità media di 231,66 km/h, ottenendo anche il record per la massima velocità durante la sbandata, battendo il primato precedente di quasi 14 km/h, appartenente al pilota normodotato Jakub Przygonski. Un successo sportivo da leggenda, quello di Ostalowsky, che oltre a un autentico mito della specialità è anche un'ispirazione per la caparbietà con cui ha raggiunto l'obiettivo a dispetto delle avversità.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/11/2022