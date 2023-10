Nuova Countryman, via agli ordini ma solo in versione benzina. Prezzi

Niente elettrica, per ora. In prevendita solo Mini Countryman "termica": il 1.5 mild hybrid, la John Cooper Works con il 2,0 litri

Fiumi di parole sono stati spesi, all'IAA Mobilty di Monaco, su nuova Mini Countryman ''All Electric'', il cui epiteto formulare lasciava immaginare che esistesse solo nuova Mini Countryman a propulsione elettrica. Per poi apprendere che invece esiste pure nuova Mini Countryman con motore a benzina. Non è finita qui, perché al debutto, almeno nel nostro Paese, nuova Mini Countryman è in (pre)vendita da ottobre 2023 ''soltanto'' in versione benzina. Per gli ordini della EV, serve aspettare a quanto pare fino all'anno prossimo. Risolto il possibile equivoco, di seguito versioni e prezzi.

Nuova Countryman, via alle prevendite (dei motori a benzina)

IBRIDA LIGHT Due motorizzazioni, innanzitutto. Niente diesel, solo alimentazione benzina. Apre la gamma il 3 cilindri turbo da 1,5 litri con tecnologia mild hybrid 48 volt da 170 cv di potenza e 240 Nm di coppia di nuova Mini Countryman C (?), cambio automatico Steptronic a 7 rapporti, trazione anteriore. Quattro allestimenti: Essential (prezzi da 34.900 euro), Classic (da 37.000 euro), Favoured (da 40.690 euro), infine JCW (da 42.650 euro).

I nuovi interni

COME AI BEI TEMPI Al top della gamma, ecco invece il 2,0 litri 4 cilindri turbo di nuova Mini Countryman John Cooper Works All4: potenza di 300 cv, coppia di 400 Nm, cambio automatico a 7 rapporti con paddle al volante, trazione integrale. Un solo allestimento (JCW), prezzi da 51.000 euro. Foto ufficiali, ancora zero. Tranne una manciata ''rubate'' a un depliant per gli Stati Uniti (vedi sotto).

Nuova Countryman JCW, una delle rare foto trapelate

COMING SOON? Per l'elettrica (in edizione single motor Countryman E da 204 cv e bi-motor Countryman SE All4 da 313 cv), aspettiamoci sempre una cifra di partenza attorno a quota 50.000 euro. Ma ne sapremo di più a breve.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/10/2023