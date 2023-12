Suzuki Swift 2024: le novità della quarta generazione

Che sia tutta nuova lo vedi a colpo d'occhio: la quarta generazione della Suzuki Swift mantiene uno stile fedele al modello uscente, certo, ma il design si evolve parecchio. Vediamo insieme tutte le novità del modello per il 2024.

Nuova Suzuki Swift 2024, il frontale

La linea della nuova Swift, complessivamente, non si discosta molto da quella della terza generazione, mantenendone le proporzioni. Ma tutti i pannelli della carrozzeria sono stati ristilizzati a dare un'impressione completamente diversa. Il frontale è più pulito, con la parte inferiore del fascione che vede ridursi le prese d'aria a vantaggio di un aspetto più ordinato e aerodinamico. Più grandi i fari, dalla firma luminosa rinnovata e semplificata, con luci diurne a forma di L. A spiccare è soprattutto il cofano anteriore a conchiglia, che si appoggia sul fascione, a suddividere visivamente in due parti la carrozzeria sotto la linea di cintura.

GIRIAMOCI INTORNO La linea di demarcazione prosegue sulle fiancate, dove una scalfatura a tutta lunghezza segna i parafanghi facendoli apparire più muscolosi e donando slancio alla silhouette. Il padiglione è verniciato a contrasto, ad alleggerire il tutto e a dare al profilo un aspetto più ordinato. Il tratto a forte dominante orizzontale lo ritroviamo anche in coda, dove ci pensano luci di forma trapezoidale a dare movimento e originalità. Il risultato è un look giovane e sbarazzino, più neutro rispetto a prima: meno sportivo, forse, ma più elegante.

Nuova Suzuki Swift 2024, la silhouette è rivoluzionata

VEDI ANCHE

A bordo troviamo una plancia avvolgente e orientata al guidatore. Al centro spicca un display touch da 9 pollici per l'infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, sia con collegamento Wi-Fi sia via cavo USB. Non mancano i comandi vocali e la riproduzione musicale via Bluetooth. Gli arredi denotano una grande attenzione a risparmiare spazio, per rendere l'ambiente più arioso. In questo senso si notano sedili con fianchetti ben profilati, ma dagli schienali piuttosto sottili, e un divanetto lineare.

TUTTI GLI AIUTI CHE SERVONO Completa la dotazione di aiuti alla guida, con frenata automatica, cruise control adattivo e mantenimento di corsia, completati dal monitoraggio dell'angolo cieco, dell'attenzione del guidatore e dei segnali stradali. Non mancano utili funzioni connesse che permettono, per esempio, di sapere da remoto dove si trova l'auto parcheggiata e se la stessa viene guidata al di fuori di un'area o un orario predeterminato.

Nuova Suzuki Swift 2024, la plancia

Nessun imbarazzo della scelta alla voce motore: l'unica proposta è il 3 cilindri benzina mild-hybrid da 1,2 litri di cilindrata, con sistema a 12 V e una piccola batteria agli ioni di litio, che recupera energia in frenata e assiste il motore termico in accelerazione, a vantaggio di consumi ed emissioni. Disponibile (come su tutta la gamma Suzuki, del resto) la trazione integrale automatica on-demand, che si innesta da sola tramite un giunto viscoso quando rileva una perdita di trazione delle ruote anteriori.

L'arrivo nelle concessionarie della nuova Suzuki Swift 2024 non è ancora stato comunicato con precisione, e neppure il listino prezzi con gli allestimenti per l'Italia, le dotazioni di serie e quelle che invece sono a richiesta. Si sa però che la nuova gamma colori comprende nove opzioni monocolore e quattro opzioni bicolore, tra cui le nuove tinte Frontier Blue Pearl Metallic e Cool Yellow Metallic. Guardate le foto della gallery per farvi un'idea.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/12/2023