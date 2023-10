Suzuki: la nuova generazione di Swift debutta al Salone di Tokyo

Suzuki sarà presente al prossimo Japan Mobility Show 2023 con alcune proposte di rilievo. Tra i prototipi che dovrebbero trovare passerella in Giappone, spicca la nuova generazione della city car Swift, il cui debutto è previsto per il 2024. Si tratta di una novità molto importante per il marchio. La Swift è infatti uno dei modelli di maggior successo e tra i più iconici in assoluto di Suzuki. Il debutto di una nuova generazione e la scelta di mantenere i motori a combustione in gamma conferma la linea di una vettura accessibile e adatta a un utilizzo prevalentemente in città.

NUOVA GENERAZIONE Dalle prime immagini pubblicate, la nuova Swift potrebbe sembrare molto simile all'attuale per quanto riguarda stile e proporzioni, ma in realtà si tratta di una generazione completamente nuova. Uno sguardo più attento rivela una carrozzeria completamente ridisegnata, con curve più accentuate, una griglia a nido d'ape, nuove unità di illuminazione a Led e una livrea bicolore. Suzuki afferma che la nuova Swift è stata sviluppata con l'obiettivo di portare divertimento alla guida. Cosa che riusciva molto bene alla precedente, soprattutto nella versione Sport. Anche il nuovo modello sarà dotato di un'ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Sotto il cofano della nuova Swift troveremo un motore ''ad alta efficienza'' la cui cilindrata non è stata ancora comunicata. Potrebbe trattarsi di una versione migliorata del motore a benzina mild-hybrid da 1,2 litri che alimenta l'attuale modello. La casa automobilistica ha annunciato di recente la Swift Sport per l'anno 2024 in Giappone, quindi la variante sportiva è stata riconfermata ma arriverà non prima della fine del prossimo anno.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/10/2023