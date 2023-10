Imparato: "All'Euro 7, il V6 Alfa sopravviverà". Ecco come

L'indiscrezione è di quelle che fanno battere il cuore: Alfa Romeo potrebbe conservare il celebre V6 ancora a lungo, anche dopo il passaggio alle norme Euro 7. In una recente dichiarazione, il Ceo Jean-Philippe Imparato ha confermato l'intenzione della casa automobilistica di Arese di utilizzare il motore biturbo in future applicazioni, sebbene abbia evitato di fare accenni su quali potrebbero essere i prossimi progetti coinvolti. Si salverà, il V6, grazie all'elettrificazione? Forse. Interrogato sulla possibilità che il motore derivato da Ferrari sia utilizzato in futuro, ha risposto: ''Sì, perché sto aspettando i risultati delle proposte Euro 7 di quest'anno. Vorrei che qualcosa di conforme alla nuova regolamentazione fosse interessante''. Così riporta Autocar UK.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

FORTI EMOZIONI Il motore V6 da da 2,9 litri utilizzato nei modelli Giulia e Stelvio Quadrifoglio dovrebbe quindi continuare a trovare applicazioni anche sulle Alfa di prossima generazione. Con l'avvicinarsi delle normative Euro 7, diverse marche hanno ritirato motori e persino modelli, a causa dell'alto costo necessario per omologarli. Un esempio: Volkswagen ha già lasciato intendere che eliminerà la Polo e smetterà di offrire la Golf con cambio manuale. Dal canto suo Ford, seguendo un percorso simile, ha già interrotto la produzione della Fiesta, a causa del restringimento dei margini di profitto nella lotta tra efficienza e dimensioni.

Alfa-Romeo Quadrifoglio Verde: vista frontale

V6 IBRIDO? Dunque, alcuni produttori potrebbero aver modificato i loro piani di sviluppo del prodotto, considerando l'effettiva difficoltà di rispettare quelli che sarebbero dovuti essere i parametri di omologazione per Euro 7. Il capo di Stellantis, Carlos Tavares, non ha mai nascosto che potrebbe aumentare il costo delle auto piccole, mentre il direttore generale di Renault, Luca de Meo, ritiene che le modifiche distraggano le aziende dall'andare verso la completa elettrificazione. A ogni modo, se davvero Alfa Romeo manterrà il V6, è lecito aspettarsi che questo arriverà elettrificato, forse mild hybrid o persino ibrido plug-in. Continuando a regalare emozioni.

Fonte: Autocar UK

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 02/10/2023