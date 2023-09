Euro 7, accordo tra i Paesi Ue su linea "soft". L'Italia esulta

Non è il successo finale, è solo vittoria di tappa. Manca ancora il sì dell'Europarlamento e della Commissione, tuttavia l'accordo tra i Paesi Ue sulla mitigazione degli standard ventilati originariamente da Bruxelles è il primo passo indispensabile verso l'approvazione della legge vera e propria. Il Consiglio dei ministri europei ha concordato, oggi lunedì 25 settembre, di riformulare in chiave più conservativa il pacchetto di norme cosiddette ''Euro 7'' sulle emissioni dei nuovi veicoli. L'intesa segue le richieste sia di numerose Case auto (vedi le precedenti dichiarazioni di Luca de Meo e di Carlos Tavares), sia di otto Paesi, tra cui Francia e Italia, secondo i quali i nuovi protocolli distoglierebbero risorse dalla transizione alla mobilità 100% elettrica. Quali, dunque, i punti chiave?

Euro 7, il Consiglio Europeo si esprime: sì a regolamento ''light''

EURO 6 ''PLUS'' Senza scendere nei dettagli, in linea generale i Paesi membri della Ue hanno concordato di non modificare le attuali condizioni di omologazione e i limiti di emissioni previsti dalle normative Euro 6 per auto (M1) e furgoni privati (N1). Accettando, semmai, restrizioni più severe per autobus e mezzi pesanti, nonché nuovi limiti di emissioni inquinanti per freni e pneumatici. Individuata infine la scadenza temporale: norme Euro 7 ''light'' in vigore dal 1° luglio 2025. Quello presentato dalla Spagna, che detiene la presidenza di turno dell'Unione Europea, e approvato dai membri del Consiglio a larga maggioranza (contrari solo Germania, Austria e Lussemburgo, astenuti Danimarca e Paesi Bassi), è in sostanza un testo di compromesso che sembra poter accontentare tutti. Il Consiglio stesso, il Parlamento europeo e la Commissione europea dovranno ora negoziare l'accordo definitivo.

QUI ISTITUZIONI ''Crediamo che, con questa proposta di regolamento, si ottengano un ampio sostegno, un equilibrio nei costi di investimento da parte dei Costruttori, infine anche un miglioramento dei benefici ambientali'', sostiene Hector Gomez Hernandez, ministro spagnolo dell'Industria, del Commercio e del Turismo. Soddisfazione la esprime pure il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso: ''La nuova normativa, come da richieste italiane, consente di salvaguardare la filiera automobilistica dei nostri piccoli produttori, l'alta gamma tipica della produzione italiana come Ferrari, Lamborghini, Maserati, veri e propri simboli del Made in Italy'', commenta Urso.

QUI INDUSTRIA E non tarda a farsi sentire la voce dei rappresentati stessi di quella filiera. “Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto oggi dal Consiglio - afferma Roberto Vavassori, presidente ANFIA -, perché tiene conto della maggior parte delle osservazioni tecniche e strategiche che l'associazione aveva condiviso con le istituzioni nazionali ed europee. Giuste le nuove date di entrata in vigore, coerente la scelta di mantenere gli attuali standard per i veicoli leggeri e quella di riportare i test di prova a banco per i veicoli pesanti, fondamentale il coordinamento della regolamentazione di freni e pneumatici con quella dell’UNECE. L'approccio pragmatico e razionale che l'Italia e gli altri Stati membri hanno adottato nell'affrontare un dossier così importante per la filiera automotive europea fa riaffiorare la speranza che in Europa sia possibile discutere e decidere senza ideologie. In tal senso, al Governo italiano, e in particolare al MIMIT, va riconosciuta la tenacia di una leadership importante mantenuta in tutte le fasi negoziali sui temi prioritari per la nostra industria”.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/09/2023