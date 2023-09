E-fuel dopo il 2035 solo se a "emissioni zero". Un divieto di fatto?

Non è che non puoi vendere automobili a motore termico alimentate a combustibili sintetici. Puoi farlo, purché tali carburanti rispettino un requisito: impatto zero dalla A alla Z, cioè lungo l'intero ciclo vita. Fattibile? Secondo gli addetti ai lavori, no. È una richiesta che è un divieto mascherato. E un duro colpo al principale promotore delle deroga, cioè la Germania. L'accordo sugli e-fuel sembra ora più lontano.

Deroga agli e-fuel, percorso a ostacoli

TOLLERANZA ZERO Nell'(apparente) tentativo di venire incontro alle richieste tedesche di apertura a forme di alimentazione alternative all'auto elettrica, pare che l’Unione Europea sia pronta a chiedere che le auto alimentate a e-fuel possano avere diritto di cittadinanza anche dopo il 2035, a patto che siano al 100% carbon neutral. Lo rivela Reuters dopo aver avuto accesso ad una bozza di proposta legale dell'UE. Quale sia il nodo, è presto detto.

E-fuel: la produzione è a impatto molto basso, non a ''impatto zero''

A SOMMA ZERO I cosiddetti e-carburanti, o elettro-carburanti che dir si voglia, sono considerati a zero emissioni di carbonio se la quantità di CO2 rilasciata quando il carburante viene bruciato in un motore a scoppio è inferiore o, al massimo, di uguale volume, alla quantità di CO2 catturata dall'atmosfera in fase di produzione. La bozza trapelata sarebbe cioè assai più rigorosa, rispetto a quelle previste per i carburanti a basse emissioni di carbonio in alcune altre politiche climatiche dell’UE. Ad esempio, i Paesi membri sono autorizzati a utilizzare determinati combustibili per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di energie rinnovabili, se ottengono un risparmio di emissioni del 70%, anziché del 100%.

Carburanti sintetici, un ciclo di vita 100% carbon neutral è irrealizzabile

MISSION: IMPOSSIBLE Non si registrano reazioni ufficiali, al momento, né da parte di Bruxelles, né da parte del Ministero dei Trasporti tedesco, il principale destinatario della proposta. Giunge invece il commento della eFuel Alliance, il maggiore gruppo di interesse attivo nella promozione dei carburanti sintetici. In sostanza, eFuel Alliance afferma che la proposta, se davvero conteggiasse anche le emissioni lungo la catena del valore (oltre a quelle derivanti dalla sola produzione degli e-fuel), di fatto vieterebbe i nuovi motori a combustione a partire dal 2035. ''Una riduzione del 100% delle emissioni è quasi impossibile'', avrebbe dichiarato venerdì in una nota Ralf Diemer, amministratore delegato del consorzio.

L'impianto Porsche di produzione e-fuel di Punta Arenas, Cile

GARA AL RIBASSO Riporta Automotive News Europe come Amer A. Amer, ingegnere di Aramco, società che lavora agli e-fuel in partnership anche con Stellantis e Gruppo Renault, sostenga che la propria azienda potrebbe ottenere una riduzione di CO2 di “quasi il 70%” nella produzione. Significa implicitamente che il restante 30%, derivante dall’impronta produttiva delle turbine eoliche e dei pannelli solari e degli elettrolizzatori utilizzati per creare i combustibili, nonché dal trasporto stesso dei combustibili e dalle consegne nell'ultimo miglio, non sarebbe invece abbattibile.

DUE PESI DUE MISURE Seguiremo la vicenda e scopriremo a che destino vanno incontro gli e-fuel, ma una riflessione sorge spontanea. Il ciclo vita delle auto 100% elettriche, invece, è carbon neutral?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/09/2023