Ferrari: per l'AD Vigna e-fuel e neutralità climatica non sono inconciliabili

I piani di Ferrari per la produzione di auto con motore a combustione interna alimentate a e-fuel non sono in conflitto con il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030. Questo in sintesi, quanto affermato dal CEO della Casa di Maranello Benedetto Vigna. ''I due (obiettivi) sono perfettamente compatibili'', ha ribadito l'Amministratore delegato del Cavallino alla conferenza Future of the Car 2023, promossa dal Financial Times (qui le parole dell'AD Stellantis Carlos Tavares sugli e-fuel).

Ferrari: l'AD Vigna favorevole agli e-fuel

SODDISFAZIONE Nelle scorse settimane, Vigna aveva accolto con favore la decisione dell'Unione Europea di esentare le auto alimentate con carburanti sintetici dallo stop alla produzione degli ICE (Internal Combustion Engine) fissato per il 2035 (2036 per i produttori di piccoli volumi come Ferrari). ''Ci aspettavamo una decisione definitiva dell’UE sulla questione ICE/e-fuel nel 2025 o nel 2026. Come abbiamo visto è successo con due anni d’anticipo e questo è molto positivo per noi, perché possiamo produrre auto ad alte prestazioni alimentate con carburanti carbon neutral'', ha detto commentato Vigna. Come noto, gli e-fuel vengono sintetizzati con la CO2 catturata in atmosfera e con l'idrogeno prodotto utilizzando elettricità rinnovabile.

SUCCESSO PUROSANGUE Al momento Ferrari sta già producendo auto ibride plug-in e ha annunciato l’arrivo della sua prima full-electric per il 2025. Presentando il piano aziendale lo scorso anno, Maranello ha confermato che entro il 2030 l'80% della gamma sarà costituita da modelli completamente elettrici e ibridi, mentre il restante 20% sarà ancora spinto da motori a combustione interna. Vigna ha ribadito inoltre che l’azienda non ha intenzione di espandere ulteriormente la produzione attuale, nonostante la recente riapertura degli ordini di Purosangue (qui la nostra prova), per la quale le richieste si sono rivelate molto più alte del previsto. ''Non vogliamo raggiungere il 50-60 % dei nostri volumi con un unico modello'', ha ribadito l’AD, che aggiunge: ''Quando vedi troppe volte al giorno lo stesso tipo di macchina per strada, gli occhi si abituano e il desiderio svanisce.''

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 09/05/2023