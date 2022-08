Nuova Suzuki Swift: la quarta generazione muove i primi passi

Iniziano i collaudi della compatta giapponese per farsi trovare pronta all'esordio con look tutto nuovo, motori ibridi e anche nella variante sportiva

ARIA DI NOVITÀ IN CASA SUZUKI La Suzuki Swift è arrivata alla sua terza generazione nel 2016, nel 2020 si è aggiornata con motorizzazioni ibride più evolute e un look più moderno, ma oggi è tempo di pensare al futuro e la casa giapponese ha iniziato i collaudi del prossimo modello, quello che vedremo presumibilmente nel 2024. Quindi, dopo un periodo dedicato ai SUV come la Vitara Hybrid o la Across e la wagon Swace, derivate da Toyota Rav4 e Corolla, ad Hamamatsu tornano a concentrarsi sulle city-car e la prossima sarà proprio la quarta generazione della Swift, nome in codice YED, che vediamo in queste fotografie sotto forma di prototipo.

Nuova Suzuki Swift: cambia il look ma la city-car giapponese resta sempre leiQUELLA FACCIA NON MI È NUOVA… Sebbene mimetizzata, l’auto ha una forma riconoscibile con ingombri ridotti, il che è compatibile con l’utilizzo di una versione aggiornata della piattaforma Heartect del modello attuale. Tuttavia, ogni singolo pannello della carrozzeria è stato ridisegnato, portando un look diverso e più moderno rispetto a oggi. Nella parte anteriore, possiamo vedere un nuovo cofano, fari a LED dal design più affilato e collocati più in alto, oltre a una calandra più estesa. Le linee del cofano si allungano sul profilo, dove possiamo notre le tradizionali maniglie delle porte. Il prototipo è dotato di cerchi in lega verniciati di nero caratterizzati da un design a cinque razze e troviamo anche delle minigonne, che si adatterebbero maggiormente a una variante sportiva. Sul retro, lo stile è progredito con luci posteriori più grandi, che abbracciano i parafanghi, e una forma differente per il lunotto.

Nuova Suzuki Swift: punterà ancora forte sui motori ibridiSI RINNOVA TANTO ANCHE L’ABITACOLO All'interno dell'abitacolo, molto probabilmente, la Swift avrà un design rivisto, con materiali migliorati che lo avvicinano alle compatte europee in termini di qualità percepita. A giudicare dal resto della gamma, ci aspettiamo che la nuova Swift sia equipaggiata con un infotainment dotato di touchscreen da 9”, un quadro strumenti digitale da 7” e, probabilmente, un head-up display opzionale. Come di consueto per Suzuki, il modello europeo sarà fornito di serie con un lungo elenco di ADAS, incluso il controllo della velocità di crociera adattivo e l'assistenza al mantenimento della corsia.

Nuova Suzuki Swift: abitacolo rinnovato nel layout e nei materialiMOTORI IBRIDI LEGGERI, MA ANCHE “FULL” Sotto la pelle, il telaio Heartect sarà aggiornato, consentendo alla Swift di fare bene nei test di sicurezza più severi. Per quanto riguarda i propulsori, quasi certamente Suzuki rimarrà fedele all’unità turbo ibrida leggera, mentre è possibile non è da escludere la possibilità di integrare il sistema full-hybrid di Toyota come avvenuto con la Suzuki Vitara. Infatti, sappiamo che la casa giapponese dovrà ridurre le emissioni medie di CO2 della sua flotta nel mercato europeo e modelli come la Across e la Swace non sono una soluzione definitiva, bisognerà fare di più.

Nuova Suzuki Swift: non mancherà la divertente versione sportivaCI SARÀ ANCHE LA VARIANTE HIGH PERFORMANCE Per fortuna, Suzuki non trascurerà la Swift Sport, che vedrà un'altra generazione calcare le strade, per la gioia degli appassionati. La hot-hatch dovrebbe mantenere il focus sul peso ridotto, su un propulsore “piccante” e una configurazione delle sospensioni più rigida, con un bodykit più muscoloso che permetterà di distinguersi dalle varianti standard. Non resta che attendere novità in arrivo nei prossimi mesi, per scoprire di più sulla compatta giapponese, in attesa del lancio previsto fra un paio di anni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/08/2022