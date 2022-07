Suzuki Vitara Hybrid 140V 4WD Allgrip: nessuna come lei

Quanti sono i SUV compatti ibridi in commercio? Sono tanti, perché è il segmento di mercato di maggior successo, ma se restringiamo il campo ai full hybrid escludendo i mild, il numero si riduce parecchio. Di questi, ancora meno sono quelli con la trazione integrale “vera”, con la coppia motore ripartita sui due assi con l’albero di trasmissione. Se poi vogliamo anche un cambio automatico robotizzato, la rosa si restringe a un solo nome, quello di Suzuki Vitara 1.5 140V Hybrid AllGrip.

Prova speciale per Suzuki Vitara Hybrid 4WD alle prese con il fuoristrada

Con un angolo di attacco di 18,2° e uno di uscita di 28,2° e 175 mm di distanza minima da terra, Vitara si presenta con un bel biglietto da visita per il fuoristrada. La trazione integrale AllGrip è a controllo elettronico intelligente, che si inserisce automaticamente quando le ruote anteriori perdono aderenza. Una soluzione che il nostro portafogli apprezza, perché l’asse posteriore rimane scollegato nell’uso di tutti i giorni, senza penalizzare i consumi, ma interviene assicurando maggiore trazione quando la situazione si fa, come dire, scivolosa.

Prova speciale per Suzuki Vitara Hybrid 4WD, come funziona l'ibrido giapponese

COME FUNZIONA Ci sono quattro modalità di funzionamento della trazione 4X4 AllGrip, ma quella che sfrutta meglio le doti fuoristradistiche di Vitara è Lock, che funziona fino a 60 km/H. Il giunto centrale è bloccato e si ha una migliore motricità, basta che un asse solo abbia grip. E il freno motore agisce su tutte e quattro le ruote, un altro aspetto molto importante quando ci si muove su fondi poco sicuri. Nelle discese viene in aiuto anche l’hill descent control, che agisce sui quattro dischi dei freni pinzandoli singolarmente e tenendo l’auto frenata, fino a 10 km orari.

Prova speciale per Suzuki Vitara Hybrid 4WD, i badge sul portellone

Vitara non è una di quelle macchine che si comprano per fare il ganassa ai semafori: i numeri non sono da record, e anche lo 0-100 si copre in quasi 12 secondi. Non c’è da aspettarsi prestazioni da sportiva, ma un comportamento sicuro e affidabile in ogni situazione, quello sì (come abbiamo verificato anche nel nostro day by day). E in ogni caso, il terreno ideale per Vitara è come quello accidentato della nostra prova, all’interno della sempre spettacolare Oasi Zegna, in fuoristrada, dove l’acceleratore va dosato sempre con grande attenzione.

Prova speciale per Suzuki Vitara Hybrid 4WD, il nuovo cambio robotizzato a sei rapporti

I DATI Tutto, sotto il cofano di Suzuki Vitara Hybrid, è nuovo: il motore termico è un 1.5 aspirato da 102 CV e 138 Nm di coppia. A collegarlo alle ruote ci pensa un cambio robotizzato a sei rapporti, nuovo pure questo, a cui è collegato un motore elettrico da 33 CV e 153 Nm, che è poi il vero centro nevralgico del sistema ibrido della casa di Hamamatsu (da poco disponibile anche sulla più grande S-Cross).

Prova speciale per Suzuki Vitara Hybrid 4WD, trazione integrale e powertrain full hybrid

La caratteristica più originale del sistema ibrido di Suzuki è la versatilità del motore elettrico: muove l’auto in modalità a zero emissioni per qualche chilometro a basse velocità, dà una mano al motore termico nelle partenze e in accelerazione, ricarica la batteria in rilascio e in frenata. Non contento, lavora quando il cambio robotizzato passa da un rapporto all’altro, “riempiendo” i buchi di coppia durante i passaggi di marcia e rendendoli più fluidi.

Prova speciale per Suzuki Vitara Hybrid 4WD, vista di 3/4 anteriore

TI AIUTA SULLO SCONNESSO La combinazione di motore termico ed elettrico garantisce una potenza combinata di 115 CV e una coppia disponibile fin da subito, che l’acceleratore permette di dosare benissimo, un altro aspetto che in fuoristrada aiuta molto, specialmente nei passaggi più delicati.

La batteria principale da 840 Wh non ha una capienza enorme, ma vanta una tecnologia al litio titanato che offre diversi vantaggi: una maggiore efficienza a parità di capacità, un minor decadimento delle prestazioni nel tempo, un range di temperature d’esercizio più ampio, e una migliore affidabilità. A questa batteria si aggiungono altri due accumulatori: quello tradizionale al piombo da 12V sotto il cofano, e un terzo - sempre da 12V - sotto il sedile, al litio. Insieme gestiscono lo Start&Stop e i servizi di bordo.

Prova speciale per Suzuki Vitara Hybrid 4WD, la batteria al litio secondaria sotto il sedile del conducente

SA ANCHE ESSERE RISPARMIOSA Per non sprecare carburante inutilmente, infine, che di questi tempi non è mai una brutta cosa, sulla nuova Vitara Hybrid debutta la modalità Eco che privilegia la trazione elettrica quando possibile, e in generale rende più graduale la risposta dell’acceleratore. Anche il climatizzatore, in questa modalità, viaggia a passo ridotto.

Lunghezza 4.170 mm Larghezza 1.775 mm Altezza 1.595 mm Passo 2.500 mm Bagagliaio 375/1.120 litri Motore 1.5 benzina (102 CV) + elettrico (24,6 kW) Batteria Litio-titanato a 140V, 840 Wh Potenza combinata 115 CV Coppia 138 Nm Cambio Automatico robotizzato 6 velocità Trazione Integrale, 4x4 AllGrip Select Velocità massima 180 km/h Consumi 5,8 – 6,1 l/100 km (WLTP) CO2 132 – 137 g/km Prezzo 32.900 euro (30.400 euro versione 2WD)

Prova speciale per Suzuki Vitara Hybrid 4WD, la ''sfida'' con l'agguerrito Alex Lupato

RINGRAZIAMENTI Si ringrazia per la disponibilità durante le riprese di questo servizio:

Oasi Zegna

Alex Lupato

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/07/2022