Nuova Mini Cooper a benzina. Prossima fermata: world premiere

Repetita iuvant, oltre a nuova Mini Cooper All Electric, nel 2024 esce anche nuova Mini Cooper ''Not Electric'', cioè con motori benzina. Benché assomigli al suo alterego a batterie, la Mini a combustione interna è figlia di un progetto totalmente differente. Il lancio dista pochi mesi, forse poche settimane: dopo nuova Mini Cooper Cabrio, ecco le foto spia di nuova Mini Cooper 5 porte (ma ci sarà anche a 3 porte).

Nuova Mini Cooper 5 porte ''termica'', il debutto si avvicina

FALSE FRIENDS Nuova Mini Hatch (d'ora in poi, semplicemente Mini Cooper) non è nuova in senso stretto, visto che è un pesante aggiornamento della Mini di attuale generazione (F56), lanciata nel 2014. Tuttavia cambierà così tanto, che cambia anche il codice di identificazione (F66). La riprogettazione esterna prende in prestito elementi dal nuovo look di Mini Cooper EV, tipo lo sbalzo anteriore maggiore e il paraurti posteriore tozzo. Al contrario, i pannelli di illuminazione restano lì dove erano prima, con la novità dei gruppi ottici posteriori con firma Union Jack ''pixelata''. La variante sportiva Cooper S, infine, adotterà uno scarico centrale a uscita singola, a differenza dello scarico centrale a doppia uscita dei precedenti modelli Cooper S e JCW. E a proposito di motori.

Con l'elettrica, analogie ma anche molte differenze

CONSERVATIVA I propulsori di nuova Mini Cooper ''ICE'' (Internal Combustion Engine) rimangono un mistero. È probabile che, poiché utilizzerà la medesima piattaforma UKL1 di origine BMW del modello pre-restyling, gli aggiornamenti potrebbero essere relativamente poco significativi. La Mini Cooper uscente è offerta con un tre cilindri 1,5 litri da 136 CV e un quattro cilindri 2,0 litri da 178 CV sul modello S, o 231 CV per la variante John Cooper Works. Sulla ruota di Oxford, potrebbero uscire ancora quegli stessi numeri.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/11/2023