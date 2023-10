Mini Countryman SE All4, integrale di nome e di faccia. Nuove foto e info

Oltre che per la maggior prestanza (313 CV), la EV bi-motore si distingue per dettagli "all terrain". Ma quando esce? E quanto costa?

Non sappiamo ancora di preciso quando arriverà in mano ai clienti, visto che all'esordio passa avanti la versione con motori termici, cioè il 1.5 turbo benzina mild hybrid e il 2.0 turbo benzina della John Cooper Works (già in prevendita). Nel frattempo, ecco - di nuova Mini Countryman EV - una più corposa carrellata fotografica, oltre a specifiche più dettagliate dello step più performante, Countryman SE All4. Rispetto a Countryman E, le differenze estetiche si colgono a occhio nudo.

Nuova Mini Countryman SE All4, full electric e integrale

''MINI'' OFFROADER Alla base di ogni membro della famigliola Countryman 2024 c’è l’architettura UKL del BMW Group, quella utilizzata anche da BMW X1/iX1 e BMW Serie 2 Active Tourer. I modelli entry-level sono dotati di un singolo motore elettrico che eroga 204 CV e 250 Nm di coppia, ma è la versione SE ALL4 quella col compito di entusiasmare i fan. Mini la descrive come una “avventuriera versatile” e un “compagno affidabile per esplorare nuovi percorsi”. Solo marketing? Beh, a giudicare dalla scheda tecnica, dietro alla sigla SE ALL4 si cela un pacchetto bello completo.

Countryman SE All4, voglia di fuoristrada?

EV AL QUADRATO Innanzitutto, il gruppo propulsore. A spostare Countryman SE ALL4 è una coppia di motori elettrici che si fanno forza a vicenda per esprimere uno schema di trazione integrale elettrica e produrre 313 CV e 494 Nm di coppia. L'architettura bi-motore consente di raggiungere i 100 km/h in 5,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 180 km/h. A fornire la carica ai motori è infine un pacco batteria da 66,45 kWh che supporta la ricarica in CC da 130 kW, il che significa che la batteria può essere ricaricata dal 10 all'80% in meno di 30 minuti. Dati sull'autonomia ancora in fase di accertamento, comunque nell'ordine dei 433 km nel ciclo combinato Wltp.

VEDI ANCHE

Cerchi da 20'' di design specifico

CARATTERIALE Il design esterno della SE ALL4 è dunque notevolmente diverso rispetto a Countryman E, riflettendo una personalità vagamente più fuoristradistica. Le modifiche iniziano nella parte anteriore, con una piastra paramotore più di apparenza che non di funzione, ma che è comunque un dettaglio che fa la propria parte. Di serie un set di ruote da 20 pollici con raggi color bronzo, mentre a completare il quadretto sono il diffusore e il paraurti posteriore di colore nero.

Gli interni: vedi anche Countryman E

SIMPATICONA Sia Countryman E, sia Countryman SE ALL4, condividono invece gli stessi interni. Punto forte è senz'altro il display OLED rotondo da 9,4 pollici che ospita tutti i sistemi di infotainment. Mini ha anche revisionato il cruscotto, i pannelli delle portiere e la console centrale, conferendole un aspetto più moderno, senza indebolire quelle squisite vibrazioni retrò che tutti conosciamo. Attendiamo con un pelo di impazienza prezzi e tempi di apertura ordini (entro fine 2023?), ma non sorprendiamoci di cifre superiori ai 50.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/10/2023