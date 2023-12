Citroen e-Berlingo MY24, faccia da nuova C3 e più autonomia

Tiene fede alla sua scelta di disfarsi dei motori diesel e benzina (ma solo in Europa: che fortuna, noi!) e, come ricompensa per i ''follower'', regala loro un extra range di autonomia. Interventi tecnici, ma pure estetici: il restyling 2024 di Citroen Berlingo consiste in un aggiornamento a 360 gradi. Ecco una sintesi.

Citroen Berlingo MY24 (ancora) solo elettrica

NEW FAMILY FEELING Il biglietto da visita di Berlingo MY24 è indubbiamente il frontale, completamente ridisegnato per adottare il nuovo linguaggio di design Citroen che ha debuttato su nuova e-C3. Il pacchetto include una griglia e un paraurti composti da un unico pannello, un'audace illuminazione a LED e il nuovo stemma Citroen di ispirazione retrò, affiancato da una striscia nera che riecheggia il logo a doppio chevron stesso.

Il frontale con il nuovo logo Citroen

FIANCATA Il resto della carrozzeria sembra più o meno la stessa di prima: solo i caratteristici ''airbump'' su entrambi i fianchi ricevono un nuovo trattamento che dona loro un aspetto più liscio, ma che non dovrebbe ostacolare la loro capacità di proteggere da ammaccature e graffi.

DI lato è (quasi) uguale a prima

COMFORT TECH All'interno, nuovo design del volante a fondo piatto, che ora incorpora i comandi audio e cruise control ed elimina i precedenti satelliti, inoltre nuovo quadro strumenti digitale da 10 pollici completamente configurabile e nuovo touchscreen centrale da 10 pollici con connettività wireless sia per Apple CarPlay, sia Android Auto. Per la prima volta (benché solo sui modelli alto di gamma) salgono a bordo di Berlingo i morbidi sedili Advanced Comfort: tessuto speciale e originale rivestimento tricolore.

VEDI ANCHE

Interni più hi-tech

MODULARE Citroen e-Berlingo 2024 sempre disponibile in due lunghezze di carrozzeria: M (4,40 metri) e XL (4,75 metri), con la seconda opzione equipaggiata su richiesta di fila extra di sedili (7 posti) o, in alternativa, con fino a 4.000. litri di spazio di carico (con tutti i sedili ripiegati, tranne il sedile del conducente).

Berlingo ideale per trasporto persone e trasporto cose

''LONG'' RANGE L'incremento dell'autonomia fino a quota 320 km (il 20% in più rispetto a prima) è dovuto alla presenza della nuova batteria da 50 kWh al litio ferro fosfato, la stessa chimica utilizzata da e-C3. Non è altrettanto efficiente alle basse temperature quanto le batterie più evolute, tuttavia Citroen offre in opzione una pompa di calore per riscaldare l’abitacolo e migliorare l’efficienza della batteria stessa in inverno. E c'è pure un nuovo sistema di frenata rigenerativa, con paddle al volante per modularla su tre livelli di intensità. Citroen sostiene in ogni caso che un’autonomia di 320 km è “perfettamente adatta al chilometraggio medio giornaliero” dei clienti di e-Berlingo, i quali potranno contare anche sulla nuova applicazione e-Routes per organizzare i viaggi. A proposito: velocità di ricarica fino a 100 kW, quindi ricarica fast dallo 0% all'80% in 30 minuti, mentre per ricaricare completamente da una tipica wallbox domestica da 7,4 kW occorrono circa 7 ore.

Nuove batterie, più autonomia

IL LANCIO La commercializzazione è prevista per la primavera 2024, con prezzi che ci aspettiamo lievemente superiori a quelli del Berlingo attuale. Che oggi parte da 35.000 euro, in promo da 32.200 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/12/2023