Da nuova Citroen C3 a nuova C3 Aircross: SUV 7 posti? I rumor

Non passa giorno che non si parli di Citroen C3, verrebbe da dire. Perché al recentissimo debutto della nuova generazione della compatta francese, segue una notizia attorno al suo prossimo futuro. Secondo quanto anticipato dal magazine Autocar Uk, sembra infatti che anche la gamma di nuova C3 sarà ampliata con l'introduzione di una versione ''Aircross''. Non certo una novità, in quanto una C3 Aircross era già presente nella proposta Citroen. Tuttavia la prossima, se sarà sempre un SUV, diventerà un SUV sette posti. Quindi molto più spazio a bordo e maggiori possibilità di trasporto, permettendo così una versatilità di utilizzo superiore. A ogni modo, l'attesa dovrebbe essere ancora piuttosto lunga: il debutto potrebbe avvenire non prima del 2025.

La nuova Citroen C3 Aircross manterrà le linee squadrate

PIATTAFORMA SMART CAR Secondo quanto appreso da Autocar Uk, il veicolo utilizzerà la nuova piattaforma Smart Car, che serve già da base per la nuova e-C3, ma verrà notevolmente estesa per offrire spazio sufficiente a sette passeggeri. Per riferimento, la e-C3 sarà inizialmente proposta con una batteria da 44 kWh, che ufficialmente garantisce un'autonomia di 320 km con una ricarica di energia elettrica. Una variante più economica, con un'autonomia di 200 km, sarà disponibile nel 2025, molto probabilmente sfruttando una batteria di dimensioni più contenute. Con ogni probabilità, dunque, anche la versione Aircross riproporrà la medesima offerta, con una proposta di batteria per soddisfare maggiori esigenze di utilizzo e un'altra più adatta per i trasporti a corto e medio raggio. Ricordiamo però che la nuova C3 sarà acquistabile anche con motori a combustione ed è dunque scontato che pure la Aircross potrà essere equipaggiata con questa soluzione. Che per una vettura a sette posti resta decisamente ancora la scelta migliore.

Per accogliere i sette posti, la Aircross sarà più lunga della C3 compatta

UNA SETTE POSTI ECONOMICA Dal punto di vista estetico, il nuovo C3 Aircross si presenterà come una proposta più audace rispetto al modello precedente, abbandonando le linee morbide a favore di tratti più squadrati e robusti. Si prevede che arriverà sul mercato come una delle sette posti più convenienti, in competizione con la Dacia Jogger (a partire da 20.500 euro) nella versione a benzina. La e-C3 sarà disponibile in Italia a un prezzo di partenza pari a 23.900 euro, ponendola in una posizione realmente competitiva. Almeno, per essere una automobile 100% elettrica. Dunque, la prossima Aircross potrà effettivamente offrirsi sul mercato (sia nella versione elettrica sia benzina) come un riferimento del suo segmento. Almeno per quanto riguarda il prezzo di vendita. Stay tuned.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 18/10/2023