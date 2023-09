L’auto elettrica costa troppo? Ci pensa Citroen Easy Go, l’offerta per le BEV francesi

Al via una nuova formula di leasing per i modelli elettrici Citroen ë-C4 ed ë-C4 X, con canone mensile di 199. Ecco come funziona

Inizierà il prossimo weekend la “Settimana europea della mobilità sostenibile”, e per l’occasione Citroen ha presentato una nuova formula di leasing chiamata Citroen Easy Go, pensata appositamente per i privati interessati alle auto elettriche, e spaventati dai costi più elevati rispetto a un modello con motore termico. Vediamo come funziona.

COME FUNZIONA La formula Citroen Easy Go è dedicata ai modelli Citroen ë-C4 ed ë-C4 X, e comprende anche una utile wallbox per la ricarica domestica. Nel caso di una e-C4 Feel da 136 CV il leasing prevede un anticipo di 2.500 euro e 35 rate mensili da 199 euro; al termine dei tre anni è possibile sostituire l’auto (e avviare un nuovo leasing), riscattarla oppure restituirla. In questo caso, se si supera il limite di chilometraggio di 15.000 km è previsto un addebito di 5 centesimi/km in eccesso.

Elettricità e SUV: la Citroën e-C4 in stile crossover

I VANTAGGI Rispetto agli equivalenti modelli con motorizzazioni termiche, Citroen ricorda che le normali manutenzioni costano meno, così come molte spese accessorie (IPT e assicurazione), con un risparmio stimato di 3.000 euro per tutta la durata del finanziamento. Da ultimo, l’offerta Citroen Easy Go beneficia degli incentivi statali di 5.000 euro in caso di rottamazione.

Citroen e C4 X, la versione 100% elettrica in ricarica

I MODELLI La gamma elettrica di C4 e C4 X è stata recentemente ampliata: accanto alla motorizzazione da 136 CV con batteria da 50 kWh (autonomia dichiarata di 360 km) è oggi disponibile anche il più potente propulsore da 115 kW (156 CV) e batteria da 54 kWh, che porta l’autoonmia fino a 420 km (ciclo misto WLTP).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/09/2023