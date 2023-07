Citroen C4 e C4 X, crescono potenza e autonomia per le medie francesi

Si arricchisce l’offerta di Citroen nel segmento C delle auto elettriche: accanto agli attuali modelli di C4 e C4 X con motore da 136 CV (qui nella nostra prova di lunga percorrenza) debutta una nuova motorizzazione da 115 kW (156 CV) e 260 Nm di coppia, già disponibile per il SUV B 2008, fresco fresco di restyling, e che presto arriverà anche sul resto della gamma Citroen. Il nuovo propulsore è affiancato da una batteria di capacità maggiore, 54 kWh (+4 kWh rispetto al modello da 136 CV), capace di un’autonomia nel ciclo WLTP combinato di 420 km, con un consumo medio dichiarato di 12 kWh/100 km. Un aumento di quasi il 17% rispetto alla prima generazione, che rende le due auto più versatili nell’uso di tutti i giorni, ma non solo. La ricarica rapida in corrente continua supporta una potenza di 100 kW, per passare dal 20 all’80% di capacità della batteria in poco meno di mezz’ora.

Le nuove Citroen C4 e C4 X con motore da 156 CV: visuale frontale

ALLESTIMENTO Il nuovo powertrain è disponibile al momento nel solo allestimento top di gamma Shine, che prevede di serie una pompa di calore per rendere più efficiente il riscaldamento dell’abitacolo in inverno. Nella dotazione standard sono previsti anche gli pneumatici da 18 pollici A+, che riducono la resistenza al rotolamento e riducono la perdita di energia per attrito. Di serie la versione Shine comprende il pacchetto completo di ADAS, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, accesso senza chiave, navigatore connesso.

Le nuove Citroen C4 e C4 X con motore da 156 CV: visuale laterale

PREZZO Le nuove Citroen C4 e C4 X con motore da 156 CV in allestimento Shine costano rispettivamente 41.750 euro e 41.800 euro. Ordini aperti fin da oggi.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/07/2023