Al volante della Citroen C5 Aircross: quando conviene sceglierla Hybrid

Quando l’ho vista nel posteggio della redazione vestita in un blu ministeriale metallizzato, ci sono un po’ rimasto. Per me la Citroën C5 Aircross è rossa, come la concept che l’ha mostrata sotto mentite spoglie prima del lancio. I colori vivaci vestono bene le sue forme anticonformiste, originali e che non ricordano nessuna concorrente.

Citroen C5 Aircross 2022: il restyling coinvolge anche i fanali posteriori

Non è un’auto che si confonde con altre, la Citroën C5 Aircross, anche ora che il restyling del 2022 ha sostituito elementi più estrosi con elementi più elaborati e scolpiti, come moda automobilistica comanda, quali, per esempio, le luci posteriori. Ma la ragazza è cresciuta e ora si veste di scuro, con l’Eclipse Blue come colore di lancio. Sotto il suo abito scuro nasconde non uno, ma ben due motori, un quattro cilindri a benzina PureTech da 180 cv e uno elettrico da 110 cavalli per una potenza combinata di 225 cavalli e 360 Nm di coppia. Il secondo portello per il rifornimento sul lato sinistro dà accesso alla modalità plug-in per ricaricare il pacco batterie da 13,2 kWh che le consente di percorrere fino a 55 km con la spinta del solo motore elettrico nel ciclo WLTP, anche 50 km per i piedi più attenti nell’uso normale.

QUEL TOCCO ANNI 50 Lo stile francese si ritrova anche all’interno, nei dettagli dal disegno originale e nei materiali, con plastiche dure che si alternano a materiali pregiati anche nell’aspetto, come la finta pelle azzurra dei poggiatesta e della parte alta dei sedili che, nel suo essere metallizzata ricorda gli interni delle americane degli anni 50 (optional Pelle nera traforata e pelle nappa Blue – Hype Black: 1.500 euro). Digitali sono gli strumenti, con tre aree in cui compaiono solo informazioni digitali, in differenti configurazioni ma evitando imitazioni di strumenti analogici. E il nuovo schermo centrale da 10 pollici sospeso sulla plancia per l’infotainment: se cercate un pulsante Home non esiste, alle differenti sezioni, come Audio e Navigazione, si accede grazie ai pulsanti touch sulla plancia.

Citroen C5 Aircross Hybrid, i sedili posteriori scorrevoli

TIENE AL FRESCO LE BIBITE La sua origine francese dell’interno si vede anche dalla ricerca di soluzioni pratiche. Come i tanti vani a disposizione per appoggiare oggetti, come il telefono che ha un vano dedicato con la ricarica a induzione, o i portabottiglie o il vano refrigerato sotto al bracciolo centrale in cui siamo riusciti a tenere al fresco anche bottiglie grandi di acqua. Pratico è anche il sedile posteriore diviso in tre parti che, oltre a scorrere longitudinalmente, offrono lo schienale regolabile per dosare alla bisogna comfort per chi siede dietro o spazio per i bagagli. È più frequente lasciare spazio alle gambe, poiché il bagagliaio è abbastanza grande anche per andare in vacanza, da 460 a 600 litri sotto la cappelliera a seconda della regolazione dei sedili posteriori, 120 litri in meno per fare spazio alle batterie del sistema plug in hybrid.

Parto con la batteria carica per tre quarti e l’autonomia elettrica calcolata dal computer è di 30 chilometri. Ma la Citroën C5 Aircross plug-in hybrid non è una plug-in come tante altre. Mi aspetto che, con la batteria carica si muova prevalentemente in elettrico, invece si comporta come una full hybrid senza possibilità di ricarica. Se seleziono la modalità di guida Hybrid, la C5 Aircross utilizza la carica della batteria per ottimizzare i consumi aiutando il termico. Ma posso selezionare la modalità Electric, per lasciare a riposo il motore termico e muovermi utilizzando soltanto energia elettrica. Oppure seleziono Sport, per avere il massimo dei due mondi (se la batteria è carica, altrimenti si cambiano soltanto le logiche di funzionamento del cambio e la reattività dell’acceleratore).

Citroen C5 Aircross 2022, la versione Hybrid mostra i flussi di energia

COME FUNZIONA Ai due motori è abbinato un cambio automatico ë-EAT8 a 8 marce dalle cambiate morbide e inavvertibili che, nella modalità Hybrid, sceglie sempre rapporti lunghi sfruttando la buona spinta ai bassi per una guida dolce e attenta ai consumi. Per limitare i consumi in rilascio, quando possibile, il motore termico si spegne e la C5 Aicross trova un buon compromesso tra volo a vela e ricarica della batteria. In questo caso l’indicazione della velocità diventa azzurra e, di fianco alla lettera D di Drive, non compare più l’indicazione della marcia inserita. l cambio prevede anche la modalità B, che massimizza la ricarica rigenerativa delle batterie quando sollevo il piede dall’acceleratore, ma non attiva una modalità One Pedal, quindi rallenta ma non fino a fermarsi. Con la batteria scarica, ho percorso circa 12/13 km/litro, con poca città, tante statali a velocità molto moderata e autostrade. Con la batteria carica i consumi migliorano di 3/4 km/litro.

IMPRESSIONI DI GUIDA La Citroën C5 Aircross plug-in hybrid è un’auto facile, che sembra leggera malgrado i suoi 1.845 kg in ordine di marcia. È agile, il suo motore spinge senza sforzo, almeno fino quando si viaggia anche veloci ma senza cercare il tempo sul giro, condizione questa in cui il cambio scala rapidamente e il motore da vellutato diventa un po’ ruvido e più rumoroso, rumorosità compensata da una spinta apprezzabile. Lo sterzo è leggero, facile e comodo nella maggior parte delle situazioni, ma vorrei che cambiasse un poco il peso in velocità, quando la sua leggerezza, per esempio, mi rende meno facile seguire la traiettoria sui curvoni autostradali. Sul misto, invece, la sua leggerezza e il suo sterzo non veloce ma preciso mi lasciano impostare bene le curve.

Citroen C5 Aircross Hybrid, il comando del cambio automatico a 8 rapporti

TRA LE CURVE L’assetto è comodo quanto mi aspetto da una Citroën: le sospensioni PHC, Progressive Hydraulic Cushion, morbide per assorbire le piccole asperità e più sostenute quando agli ammortizzatori è richiesta una corsa più lunga, con il fine corsa che è sempre gestito dall’idraulica e dalle molle. La C5 Aircross plug-in hybrid è confortevole ma, quando affronto curve e controcurve, non si corica e diventa anche divertente, con le sue sospensioni che si adattano bene anche al fondo delle nostre strade collinari un po’ dissestate. Anche in questa situazione il cambio automatico è veloce a comprendere la situazione e non sento il bisogno di utilizzare le palette sul volante. Posso anche attivare la modalità B del cambio, per avere un buon freno motore e ricaricare le batterie.

A TUTTO COMFORT La Citroën C5 Aircross è un’auto pratica, con tanto spazio versatile e flessibile racchiuso in 450 centimetri di lunghezza massima, e confortevole. È comoda grazie alle sue sospensioni PHC e anche ai sedili Citroën Advanced Comfort con diverse opzioni di massaggio, anche se non è una campionessa di silenziosità nei viaggi autostradali, ma sempre piacevole da guidare. Durante la mia prova ho percorso circa 13 chilometri con un litro, ma credo abbiano inciso sui consumi anche le condizioni della prova, con il termometro esterno che indicava dai 38 ai 42 gradi e il condizionatore sempre vicino al fuorigiri.

Citroen C5 Aircross 2022, il bagagliaio

Se la C5 Aircross mi piace, mi sento di consigliare la versione PHEV a chi davvero riesce a utilizzarla molto in elettrico e con elettricità a basso costo, ovvero a chi può ricaricarla soprattutto a casa o in ufficio. Altrimenti si porta a spasso peso inutile (239 kg rispetto alla mild hybrid 136) e bagagliaio più piccolo a fronte di una spesa molto più elevata, salvo incentivi e promozioni. Per una Citroën C5 Aircross Hybrid 225 Feel Pack si spendono 46.700 euro, 9.700 euro in più rispetto alla versione con il diesel BlueHDI da 130 cavalli con cambio automatico a 6 marce e 9.400 rispetto alla versione mild hybrid a benzina. Per avere l’opzione keyless, il Pack Navigation DAB con Tomtom, ADAS più sofisticati e le barre sul tetto si passa all’allestimento Shine per 48.200 euro, quanto si spende per l’allestimento C-Series. Con 49.700 euro si raggiunge l’allestimento Shine Pack, che aggiunge cerchi da 19”, sedile del guidatore a regolazione elettrica, sedili anteriori riscaldati e vetri anteriori stratificati.

Motore 4 cilindri, 1,6 litri benzina turbo plug-in hybrid Potenza massima di sistema 225 CV - 360 Nm Autonomia 55 km Ricarica 7h25' a 3,7 kW; 2h a 7,4 kW Capacità batteria 14,2 kWh Velocità 225 km/h 0-100 km/h n.d. Cambio Automatico a 8 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,50 x 1,86 x 1,69 m Bagagliaio Da 460 litri Peso 1.845 kg Prezzo Da 46.700 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 02/09/2023