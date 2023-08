Plug-in hybrid a pedali: la prova dell'e-bike Fly Citroen al Giro-e

Ibrido plug-in, ovvero il motore elettrico alimentato da un pacco batterie ricaricabile che supporta il motore tradizionale. Il motore tradizionale, in questo caso, sono le mie gambe che spingono sui pedali di una bicicletta a pedalata assistita. Non una bicicletta qualunque, una delle bici del team Fly Citroën che partecipano al Giro-e, il Giro d’Italia che anticipa al traguardo i veri ciclisti, quelli che possono contare sul solo motore muscolare.

Una delle Citroen C4X elettriche di supporto del team Fly Citroën

Quando ho partecipato alla presentazione del team Fly Citroën, uno dei 17 team partecipanti al Giro-e 2023, mi sono incuriosito e ho voluto far parte della squadra in una delle tappe più belle, per gli scenari che attraversa, e più difficili, per la pendenza degli ultimi quattro chilometri che precedono il traguardo. La Cortina – Tre cime di Lavaredo, la tappa che precede l’ultima cronoscalata e la tappa finale. La nostra ammiraglia può contare soltanto sulla spinta elettrica, ovviamente una Citroën, è la e-C4 X che a fine giro a percorso più di 7.000 chilometri, tra cariche complete e cariche parziali delle sue batterie dove possibile.

La bici Parkpre E-K99 è realizzata da un piccolo produttore toscano, il telaio monoscocca in fibra di carbonio pesa 1.800 grammi e il cuore elettrico è realizzato da Polini con batteria da 500 Wh e motore E-P3+ da 250 Watt (500 di picco) e coppia massima di 75 Nm. Pesa circa 13 chilogrammi e si presenta nei colori sociali Citroën, bianca con accenti rossi. Una bella scheda tecnica, ma dovrò provare sul campo se anche il mio motore muscolare sarà all’altezza.

Giro-e, le e-bike Parkpre E-K99 del team Fly Citroën

Il Giro-e non ripercorre esattamente i percorsi del Giro d’Italia, ma soltanto gli ultimi chilometri. La tappa Cortina – Tre cime di Lavaredo prevede quasi 38 chilometri, con la prima parte che scende da Cortina per poi inserirsi sugli ultimi chilometri del tracciato del Giro. In questa parte iniziale, più in discesa che in salita metto a frutto la mia natura motociclistica e mi porto nel gruppo di testa: se poi dovrò arrancare, non partirò dalle ultime posizioni.

Quando si inizia a salire il motore della mia bici Fly Citroën non mi fa sentire la fatica. Il nostro capitano Amedeo Tabini ci ha consigliato di selezionare il livello di assistenza 3, sui 5 disponibili. Non ho un allenamento specifico, ma utilizzo la bici quasi tutti i giorni per muovermi a Milano, magari carico di zaini di scuola, e i muscoli delle mie gambe il movimento un po’ lo conoscono.

Giro-e, l'assistenza del team Fly Citroën

NON COMPETITIVA, MA... La strada continua a salire e rimango sempre nel gruppo di testa, sono sempre insieme ai primi, per parecchi chilometri dietro al primo. Le mie sneaker e le mie gambe pelose denotano la mia estraneità all’ambiente del ciclismo, e credo che chi mi sta intorno si aspetti che da un momento all’altro crolli in fondo al gruppo. Invece continuo a rimanere tra i primi, anzi, nei tornanti sopra il lago di Misurina sono proprio il primo e tengo alto l’onore del Double Chevron Citroën che campeggia sulla mia maglia.

I TIFOSI E LA PEDALATA ASSISTITA Il Giro-e non è una vera gara, è una pedalata in compagnia, la sfida sugli ultimi chilometri è soltanto tra i capitani dei team. La moto dell’organizzazione rallenta il gruppo, fino a fermarlo a cinque chilometri dal traguardo per riunire i partecipanti. Il Giro-e non è una gara, ma passa tra le ali di folla che attendono il Giro d’Italia, quello vero. I tifosi che si buttano in strada fino a renderla stretta come una mulattiera, le trombe, il tifo, il profumo di salsiccia sulla griglia… il tifo non manca, anche se non manca nemmeno chi ci invita spegnere il motore e ci sbertuccia.

Il pubblico variopinto che fa il tifo al Giro-e

SPRINT FINALE Gli ultimi quattro chilometri sono i più impegnativi, il gruppo ricompattato è piuttosto denso e non riesco a riportarmi in prima fila, sugli ultimi tornanti scelgo il livello di assistenza 4 perché non si sa mai, non so se a un certo punto avremo briglia sciolta e voglio essere pronto a scattare. Già a questo livello se la mia pedalata non è regolare, anche sul salitone, sento la bici scattare in avanti se spingo troppo sui pedali. La briglia sciolta arriva circa 50 metri prima del traguardo, mi alzo in piedi, scatto e via, taglio il traguardo.

CHIAMALE, SE VUOI, EMISSIONI Una bella esperienza, avrei voluto mettere alla prova di più le mie gambe senza rallentamenti, ma senza il sistema plug-in hybrid non sarei arrivato nemmeno a metà tappa. Sugli ultimi tornanti anche le Maglie Rosa fanno fatica, sono in piedi sui pedali e sembra che perdano l’equilibrio tanto la pendenza li frena. Ho provato sulla mia pelle quanto un sistema ibrido aiuti sia le performance sia i consumi: ai miei due poco allenati motori muscolari sulle auto si possono sostituire motori più piccoli, alla mia sudorazione minima anche in fondo alla tappa corrispondono minori consumi ed emissioni.

Pubblicato da M.A. Corniche, 13/08/2023