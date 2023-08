Yamaha, le promozioni estive per Booster e tutte le altre e-bike

Tutte le offerte per l’estate che Yamaha ha riservato per le sue biciclette a pedalata assistita e per il nuovo Booster, anche in versione S-pedelec

Arriva l’estate, il caldo torrido, e torna anche la voglia di pedalare: quale migliore momento per mettersi in sella di una comoda bicicletta, magari a pedalata assistita? Ecco tutte le offerte Yamaha per l’estate 2023.

Yamaha Booster, le promozioni per l'estate 2023

BOOSTER La promozione più importante riguarda il nuovo Booster, disponibile in Italia in versione S-pedelec (con velocità massima di 45 km/h, obbligo di targa e assicurazione) e nella versione Booster Easy, e-bike con velocità massima di 25 km/h. Con la promozione estiva, la versione Easy costa 3.299 euro, la più veloce S-pedelec 3.699 euro.

Test e-bike Yamaha: la gravel Wabash RT, vista di 3/4 anteriore

E-BIKE Per quanto riguarda le più tradizionali e-bike di Yamaha, che abbiamo avuto modo di provare in anteprima qualche mese fa, la promozione #SwitchOnYourSummer offre uno sconto secco di 300 euro su ogni modello. In virtù di questo taglio, la e-MTB Moro 07 costa 4.699 euro (rispetto al prezzo originale di 4.999 euro), la urban Crosscore RC 2.499 euro (prezzo originale 2.799 euro), la gravel Wabash RT 3.499 euro (prezzo originale 3.799 euro).

Test e-bike Yamaha: la urban CrossCore RC, visuale di 3/4 anteriore

SCOOTER Per incentivare l’utilizzo dei veicoli a zero emissioni si può inoltre acquistare una seconda batteria per lo scooter elettrico Neo, così da garantirsi una autonomia totale di 68 km, pagando soli 100 euro in più.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/08/2023