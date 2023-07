Yamaha rinnova la collaborazione con la Giorgio Rocca Sky Academy

E-Bike Experience a Livigno, la partnership tra Yamaha e l’academy di Giorgio Rocca per chi vuole scoprire la montagna in sella a una e-MTB

Si rinnova e si amplia la partnership tra Yamaha e Giorgio Rocca con l’inaugurazione di un Test Center all’interno del Summercamp 2023 della Giorgio Rocca Ski Academy. Una collaborazione che permette di vivere esperienze di alto livello, aprendo le porte della montagna a chi desidera esplorarla in sella a una mountain bike elettrica.

Test e-bike Yamaha: la eMTB Moro 07, visuale laterale

LA BICI La “protagonista” di questa collaborazione è la e-MTB Yamaha Moro 07, che abbiamo provato in anteprima qualche mese fa, e che verrà messa a disposizione della scuola e del pubblico. Sarà possibile affrontare impegnativi test lungo i sentieri attorno a Livigno e Saint Moritz, grazie all’esperienza di Giorgio Rocca, già vincitore di undici gare di Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo di specialità e tre medaglie iridate.

Test e-bike Yamaha: la eMTB Moro 07, la trasmission e

IL CALENDARIO Nello specifico, a Saint Moritz sarà possibile noleggiare la Moro 07 e scoprirne le doti da fuoristradista pura, a Livigno si potranno invece prenotare tour in bici con il supporto di istruttori e guide della Giorgio Rocca Sky Academy secondo questo calendario:

16 luglio

12 e 19 agosto

9 e 16 settembre

Test e-bike Yamaha: la eMTB Moro 07, il freno a disco posteriore

LE DICHIARAZIONI “Per noi è importante che i valori e il DNA sportivo di Yamaha passino anche attraverso i suoi ambassador e partner per poter trasferire anche agli appassionati il piacere di vivere esperienze diverse. Grazie a un campione come Giorgio e alla sua Academy pensiamo che si possa trasmettere in maniera positiva la sensibilità del brand anche nei confronti dell’ambiente e la volontà di offrire opportunità green per mettersi in gioco su percorsi montani di vario livello”, ha commentato Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Italia.

Test e-bike Yamaha: la eMTB Moro 07

“L’attività outdoor per adulti a Livigno consiste in un vero e proprio tour in bicicletta insieme a una guida sportiva in grado di offrire un’esperienza altamente professionale sia sotto il profilo della tecnica, per sfruttare i mezzi e tutte le loro caratteristiche al massimo, sia in relazione alla conoscenza del territorio. Si tratta di tour di circa due ore e mezza con una sosta, per poi tornare al punto di partenza e godersi insieme un meritato rinfresco”, ha spiegato lo stesso Giorgio Rocca.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/07/2023