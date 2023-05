Nuovo Yamaha XMAX 300 Tech MAX: che bella conferma lo scooter di Iwata! La prova

Ha fatto passerella sotto i riflettori di EICMA 2022: il nuovo Yamaha XMAX 300 Tech MAX cambia il look, aggiorna la strumentazione ed è più connesso. L’ho provato durante la presentazione dinamica, allora vediamo come è fatto e come va.

Nuovo Yamaha XMAX 300 Tech MAX: lo scooter aggiorna il design

Del design ne abbiano parlato alla rassegna milanese, ma guardandolo meglio, mi piace il nuovo frontale, più aggressivo di prima, con fanali full LED a forma di X e le frecce più in alto, oltre ai fianchetti con una sagoma diversa. Nel complesso la linea è più moderna e con i muscoli al posto giusto. Ci sono anche una nuova sella in similpelle con il vano sottostante che accoglie due caschi integrali, nuovi poggiapiedi e supporti degli specchietti in alluminio e nuove guide per regolare il cupolino.

Nuovo Yamaha XMAX 300 Tech MAX: gli inediti fari LED a X e gli indicatori di direzione più alti

Ma la grande novità sul Tech MAX è proprio la strumentazione, o meglio, la doppia strumentazione. Si, poiché oltre al piccolo LCD da 3,2” per le info principali come velocità e riserva carburante, sotto c'è un TFT da 4,2” a colori con connettività Bluetooth e navigatore Garmin, ben visibile anche sotto la luce forte del sole. Collegando lo smartphone all'app gratuita MyRide di Yamaha è possibile ricevere notifiche, visualizzare mail e messaggi o ascoltare la musica. Con l’app StreetCross di Garmin potete invece ricevere in tempo reale le informazioni sul traffico, i limiti di velocità, la temperatura dell'aria a destinazione, la distanza rimanente e l’orario di arrivo stimato, oltre a segnalare potenziali pericoli come le curve molto strette. Voto positivo alla praticità d’utilizzo. Anche i meno avvezzi alla tecnologia di ultima generazione, dopo un breve rodaggio, troveranno semplice muoversi nei menù del sistema per sfruttare tutti i servizi di bordo senza distrazioni. Personalmente non ho avuto grossi problemi.

Nuovo Yamaha XMAX 300 Tech MAX: il quadro strumenti con display TFT da 4,2'' a colori

Lato motore, l’XMAX è ancora equipaggiato con il robusto monocilindrico Blue Core euro 5, monoalbero, quattro valvole, raffreddato a liquido di 292 cc. per una potenza di 28 CV/7.250 giri e una coppia di 29 Nm a 5.750 giri. Con il telaio in tubi lavorano una forcella telescopica dall’escursione di 110 mm e un doppio ammortizzatore posteriore con escursione di 95 mm. I freni a disco sono da 267 mm davanti e 245 mm dietro, ovviamente con ABS, e i cerchi misurano 15” sull’anteriore e 14” sul posteriore, con gomme Michelin City Grip 2, rispettivamente 120/70 e 140/70.

Nuovo Yamaha XMAX 300 Tech MAX: buone prestazioni con il motore 292 cc da 28 CV/29 Nm

In sella ho trovato subito la giusta posizione di guida. Con la seduta a 795 mm da terra appoggio bene i piedi (io sono alto quasi un metro e 80, ma anche i più bassi non avranno problemi). E il “triangolo” con pedana e manubrio mi fa sentire lo scooter ben controllato, oltre che comodo. Viste le misure del sellino posteriore e i bei maniglioni, a occhio e croce, anche il passeggero non se la passa male. Appena in movimento, le sensazioni avute… da fermo si sono trasformate in realtà. Nel senso che mi sono bastati pochi chilometri per trovare quell’agilità e facilità di guida che mi aspettavo. Il motore dell’XMAX 300 Tech MAX è fluido fin da basso regìme, per poi diventare più vivace, con un bell’allungo finale. E le vibrazioni restano sempre basse. L’energica spinta iniziale mi permette di stare davanti a tutti nello scatto da fermo, e non faccio fatica a rimanere in pole position fino allo stop successivo. Se chiedo un po’ di più con l’acceleratore, lo scooter mi asseconda senza batter ciglio e trovo anche una bella protezione aerodinamica grazie al plexi, che lascia scoperte dal vento solo un po' le spalle e la zona alta del casco. Tuttavia, è possibile regolarlo su due altezze con gli attrezzi, come il manubrio che può essere spostato in avanti per adattarsi ai guidatori più alti.

Nuovo Yamaha XMAX 300 Tech MAX: anche buon comfort con lo scooter di IwataPRECISO E DIVERTENTE SU STRADA In movimento sembrano quasi scomparire i 183 kg di peso dichiarati con una bella agilità nei destra/sinistra per avere quella sveltezza di movimenti che serve nel traffico o in mezzo a un paio di tornanti. Il buon grip delle gomme è un altro punto a favore, con l’XMAX che scende in piega rapidamente e con una linea piuttosto precisa. Quando riprendo in mano il gas interviene delicatamente il controllo di trazione a ricordarmi che l’inclinazione è bella tosta per uno scooter. Insomma, il DNA sportivo dell’XMAX 300 Tech Max, si riflette in una guida vivace, anche grazie a sospensioni che copiano bene le ruvidità della strada e a un avantreno solido, che mi dà sicurezza. In più, il comfort non ne esce male, anzi. Il test drive cittadino ha messo alla prova ammortizzatori e telaio, che se la sono cavata egregiamente (senza esagerare sugli ostacoli…), così come l’impianto frenante: modulabile e tosto quando serve, con un ABS puntuale e non invasivo. Bene anche la voce consumi. Dopo la giornata di test, che ha incluso un percorso misto di circa 180 km con un po' di città e tanta strada statale anche in collina, il computer di bordo ha segnalato una media di 3,1 litri/100 km (32,3 km/litro). E con un pieno di 13,2 litri, la percorrenza sfiora i 430 km.

Nuovo Yamaha XMAX 300 Tech MAX: sotto la sella c'è spazio per due caschi integrali

Disponibile nei colori Dark Petrol e Tech Black con una dotazione che comprende anche presa USB e accensione con Smart Key, un'ampia gamma di accessori e tre pacchetti per sottolineare il look sportivo, oppure renderlo più adatto ai viaggi lunghi o prepararlo per l'inverno, il nuovo Yamaha XMAX 300 Tech MAX attacca il listino a 7.299 euro f.c.

Nuovo Yamaha XMAX 300 Tech MAX: gli scooter schierati prima del test drive

Motore 1 cilindro, SOHC, 4 valvole, Euro 5 Cilindrata 292 cc Potenza 28 CV a 7.250 giri/min Coppia 29 Nm a 5.750 giri/min Peso 183 kg o.d.m. Prezzo da 7.299 euro