Yamaha XMax 300: restyling e nuova strumentazione? Le novità nelle foto spia

Yamaha sarebbe al lavoro sullo Yamaha XMax 300 per un restyling di metà carriera. A suggerirlo le foto spia pubblicate su RideApart, che immortalano lo scooter di Iwata ben camuffato: qualche piccola novità a livello estetico e – probabilmente – una nuova strumentazione TFT per il 300 giapponese.

TUTTO UGUALE? Le camuffature fanno bene il loro lavoro e non è facile scorgere le differenze di questo XMax 300 con la versione attualmente in commercio (trovate qui la comparativa con Honda Forza e Piaggio Beverly). A ben guardare, però, si nota un frontale leggermente modificato, con gli indicatori di direzione non più integrati nella carenatura, ma più in alto, di fianco alla base del cupolino. Sembra cambiare anche il profilo della carenatura che scorre lungo la parte anteriore della sella, mentre il codino ha l'aria di essere più snello rispetto a quello del modello 2022.

VEDI ANCHE

Yamaha XMax 300: piccole modifiche fuori e un nuovo display TFT in arrivo?

LÌ SUL DISPLAY Ciò che si nasconde dietro il cupolino, invece, fa pensare che sia in arrivo una nuova strumentazione con display TFT. Poco sopra di essa, infatti, fa la sua comparsa un grosso supporto in plastica che, con tutta probabilità, serve per tenere al riparo dalla luce del sole il display, facilitandone la consultazione. La strumentazione mista analogico-digitale che caratterizza il modello attuale, infatti, presenta due quadranti e, tra di essi, un piccolo display in bianco e nero (foto in gallery) che non giustifica la presenza di un tale cono d'ombra... Il nuovo XMax 300 sarà già pronto per EICMA?

Pubblicato da Michele Perrino, 14/09/2022