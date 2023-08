Tenways AGO T, arriva anche in Italia la e-bike cittadina versatile e robusta

Arriva in Italia il quarto modello di e-bike targato Tenways, giovane realtà affacciatasi da poco sul mercato europeo, e che sta riscuotendo sempre più consensi per i suoi prodotti di buona fattura venduti a un prezzo accessibile. Dopo le entry level CGO 600 Pro, CGO 800S e la top di gamma AGO X, tocca questa volta alla più piccola AGO T, nata per un uso principalmente urbano, ma con soluzioni che la rendono particolarmente versatile, adatta anche per qualche uscita fuori porta.

Tenways AGO T, la nuova e-bike per la città (e non solo)

Il telaio in alluminio della AGO T ha un disegno semplice ma riuscito, reso più elegante dai cavi nascosti all’interno dei tubi. Ottima la presenza della forcella ammortizzata anteriore, per le strade tutt’altro che lisce delle nostre strade ma anche per affrontare qualche sterrato leggero nei fine settimana.

C’È TUTTO Decisamente ricca e completa la dotazione, che prevede freni a disco idraulici Shimano, una morbida sella Selle Royal, pneumatici CST anti foratura, luci anteriori e posteriori integrate, cavalletto posteriore regolabile in altezza e portapacchi in metallo. Le colorazioni disponibili sono nero, bianco e l’originale verde giungla.

Tenways AGO T, cambio automatico Enviolo e cinghia in carbonio

Per essere una urban, la AGO T utilizza una soluzione alquanto raffinata, che prevede un motore centrale Bafang con una coppia massima di 80 Nm, valori che di solito troviamo su modelli destinati a ben altri usi (mountain bike, per esempio). Il cambio è altrettanto raffinato, ed è l’automatico Enviolo IGH montato nel mozzo posteriore. Questo ha permesso di sostituire la tradizionale catena con una cinghia in carbonio Gates: silenziosa, indistruttibile, non richiede manutenzione e non sporca gambe e pantaloni.

Tenways AGO T, colore verde giungla

La batteria, integrata nel tubolare obliquo, ha una capacità di 504 Wh e assicura un’autonomia (in condizioni ideali) fino a 100 km: al netto di condizioni più realistiche, quanto basta per andare avanti e indietro dall’ufficio per una settimana buona. Il display è un TFT a colori montato sul manubrio, così come i comandi per variare l’assistenza.

Come sempre, Tenways propone prezzi molto competitivi, con componenti e prestazioni di livello superiore: la nuova AGO T è in vendita nei negozi specializzati e sul suo sito web a 2.699 euro.

Telaio Alluminio Motore Bafang M420, 250 W, 80 Nm Sensore Integrato nel motore Batteria Ioni di litio, 504 Wh Autonomia 100 km Velocità massima 25 km/h Display TFT a colori Trasmissione Carbon Gates Freni Shimano idraulici Pneumatici CST anti foratura Peso 30 kg Peso massimo conducente 120 kg Colori Jungle Green/ Midnight Black/ Pearl White Prezzo 2.699 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/08/2023