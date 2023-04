Tenways AGO X, il SUV delle e-bike da città (a un prezzo da utilitaria)

Tenways è tra i più interessanti produttori di e-bike attualmente sul mercato: nato nel 2021 e specializzato in modelli da città dal prezzo molto competitivo, propone e-bike dallo stile essenziale e compatto, come la CGO800 S e la CGO600 Pro, entrambe monomarcia con motore nel mozzo posteriore e cinghia in carbonio.

Tenwasy AGO X, la nuova e-bike da città: il motore Bafang centrale

IL NUOVO MODELLO Al recente BikeUP di Bergamo che si è tenuto lo scorso fine settimana la giovane startup ha presentato il nuovo modello AGO X, con caratteristiche tecniche superiori e una maggiore versatilità d’utilizzo. Questa volta il motore è un Bafang 410 centrale: una soluzione che abbassa il baricentro, rende la bicicletta più agile e regala una pedalata assistita più fluida e naturale. Il powertrain ha una coppia massima di 80 Nm: abbinato al cambio Shimano a 10 velocità rendono la AGO X adatta ad affrontare in scioltezza saliscendi impegnativi e trasportare carichi pesanti. La batteria - estraibile - ha una capacità di 504 Wh, che garantiscono in condizioni ottimali un’autonomia superiore ai 100 km.

Tenwasy AGO X, vista di 3/4 anteriore, colore Ocean Blue

DOTAZIONE COMPLETA Le linee sono più muscolose degli altri modelli Tenways, a sottolineare una vocazione più avventurosa, e al tempo stesso da gran lavoratrice: ne sono conferma anche il portapacchi, ideale per le borse ma anche per carichi fino a 25 kg, così come gli pneumatici antiforatura da 29” e la forcella anteriore Suntour. La dotazione è completata dall’immancabile cavalletto posteriore, dalle luci integrate nel telaio e dai freni a disco Shimano.

Tenwasy AGO X, vista laterale, colore Black

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Gli ordini della Tenways AGO X sono aperti da un paio di giorni, mentre le consegne sono previste dai primi di maggio. Il prezzo consigliato al pubblico è di 2.399 euro.

SCHEDA TECNICA TENWASY AGO X

Motore Bafang M410 centrale, potenza 250 W, coppia 80 Nm Assistenza sensore di coppia integrato nel motore Autonomia 100+ km Batteria 504 Wh, estraibile Display LCD a colori Cambio Shimano a 10 velocità Freni Shimano idraulici a disco Pneumatici 29’’ CST antiforatura Luci LED, integrate nel telaio Peso 27 kg Carico massimo 120 kg Carico sul portapacchi 25 kg Colori Ocean Blue / Starlight Silver / Midnight Black Prezzo 2.399 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/04/2023