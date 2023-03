BikeUP 2023, doppio appuntamento per gli appassionati di e-bike

Torna anche per il 2023 la nuova edizione di BikeUP, Electric Bicycle Power Festival, prima fiera internazionale dedicata al mondo delle biciclette elettriche, alla mobilità leggera in generale e al cicloturismo. Come sempre la fiera sarà gratuita, all’aperto, ma per la prima volta raddoppiano date e location: accanto al tradizionale appuntamento a Bergamo, in programma dal 14 al 16 aprile, BikeUP si svolgerà anche a Torino, dal 5 al 7 maggio, all’interno del Parco del Valentino.

BikeUP 2023: un momento dell'edizione dello scorso anno

LA FIERA Nel corso delle sei giornate dell’evento sarà possibile accedere a test ride, corsi, laboratori e spettacoli (tra cui quello di Paolo Patrizi, 5 volte campione élite FCI di Trial), con l’unico obiettivo di permettere a tutti di sperimentare l’esperienza della mobilità elettrica, magari regalandosi un momento di scoperta del territorio: sia a Bergamo che a Torino saranno infatti organizzati degli eBike Tour, con itinerari variabili per durata e tipologia di bicicletta e corsi per e-MTB.

BikeUP 2023: i test ride in giro per la città

GLI ESPOSITORI Cresce non solo nelle dimensioni e nella presenza (negli ultimi due anni ci sono stati più di 50mila visitatori), ma anche nel numero di espositori: nelle due fiere saranno naturalmente presenti i nomi più importanti del mondo delle e-bike, da Scott a Specialized, da Canyon a Ducati, passando per Trek, Bergamont, Bottecchia, Riese und Müller e Thok. Accanto a loro parteciperanno altri brand impegnati nella transizione elettrica, da Niu a Vmoto, passando per BMW e Volkswagen.

BikeUP 2023: tanti spazi anche per i bambini

ORARI E INFORMAZIONI Il calendario è ancora in fase di definizione, ma già da ora possiamo anticipare che l’ingresso sarà gratuito (con registrazione obbligatoria online per partecipare alle attività di BikeUP). Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.bikeup.eu.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/03/2023