BikeUP 2023: intervista con il co-fondatore Stefano Forbici

La città di Bergamo si prepara a diventare nuovamente capitale delle e-bike per la nona edizione di BikeUP - Electric Bicycle Power Festival, che si terrà dal 14 al 16 Aprile 2023. Un evento a cui è dedicata un’area di oltre 10mila metri quadri, 79 marchi espositori tra tutti i principali produttori di biciclette, scooter e auto elettriche, da Decathlon a Thok, passando per Niu e Volkswagen. La principale novità di quest’anno è una seconda tappa di BikeUP a Torino, dal 5 al 7 maggio. A pochi giorni dall’inaugurazione abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Stefano Forbici, che della manifestazione è co-fondatore.

BikeUP, il taglio del nastro dell'edizione 2022

MOTORBOX: Innanzitutto parlaci un po’ di te: da dove sei partito, ma soprattutto come sei arrivato a BikeUP e al tuo impegno a favore della bicicletta, e più in generale per la mobilità sostenibile?

STEFANO FORBICI: Io ho sempre variato nella mia vita, anche nel percorso professionale: sono laureato in filosofia, poi ho fatto un master in Eventi Culturali e successivamente un Dottorato di Ricerca in Bicocca sulla Comunicazione. Ho lavorato per qualche anno in università, dove organizzavo congressi e conferenze. Successivamente, con altri due soci (un designer e un ingegnere gestionale) abbiamo deciso di costruire un evento dedicato alla bicicletta elettrica. Era il 2014, e le e-bike erano già un prodotto maturo, performante. Un evento che si è rivelato importante fin dalla prima edizione, e per due motivi: per la partecipazione di grossi brand come Scott e Atala, che ci seguono dall’inizio. E poi perché sentivamo l’esigenza di rafforzare la comunicazione attorno alle biciclette elettriche, che qui da noi ancora viveva nel pregiudizio di essere un mezzo per chi non sa pedalare.

BikeUP 2023: i test ride in giro per la città

M: Un pregiudizio che un po’ è rimasto, però.

SF: Il pregiudizio rimane, e in parte lo capisco: chi va in bicicletta, soprattutto quelle da corsa, vuole innanzitutto faticare, e il fatto che ci sia un motore che ti aiuta un po’ stride con questa filosofia. Però se ti capita di andare nei boschi, il sabato e la domenica, vedi che tanti enduristi, quelli che fino a ieri andavano con le moto da enduro, adesso - non potendo più circolare in quei luoghi - usano la bici elettrica da enduro, performante su tratti tecnici e nelle discese. E infatti i grossi produttori come Fantic, GasGas e Ducati (tramite Thok, ndr) si sono gettati in questo segmento.

BikeUP 2023: lo show di Paolo Patrizi

M: Come cresce una manifestazione di questo tipo, fino al punto di raddoppiare con una seconda tappa a Torino (dal 5 al 7 maggio)? E come mai proprio il capoluogo piemontese?

SF: L’evento è nato originariamente a Lecco, città che è diventata rapidamente troppo piccola per le nostre esigenze. Da lì ci siamo spostati a Bergamo, e da quest’anno anche nel capoluogo torinese. Raddoppiamo perché il target della bicicletta elettrica non è quello dell’appassionato che si fa anche 500 km per andare a un evento. Non è quello che va a EICMA da fuori Italia, per capirci. Il nostro target è molto più trasversale, ha tante esigenze di mobilità, e per queste persone è necessario creare un evento sotto casa, o comunque semplice da raggiungere. C’è poi il fatto che il Piemonte - e in generale la zona occidentale dell’Italia - non era presidiata da un evento di questo genere, mentre a est ci sono già tante iniziative (come il Bike Festival di Riva del Garda, ndr). E proprio per questo abbiamo l’obiettivo, nei prossimi anni, di ampliare BikeUP anche al centro e al sud.

BikeUP 2023: un momento dell'edizione dello scorso anno

M: Le novità di quest’anno? Il visitatore che viene a BikeUP cosa si porta a casa a fine giornata?

SF: Innanzitutto, da tradizione da noi organizziamo test di biciclette approfonditi: quest’anno per esempio inauguriamo tour guidati con mountain bike elettriche full suspended, front, ma anche trekking, e-road e cargo. La possibilità di provare una e-bike al massimo delle opportunità, per un’ora abbondante, con una guida che ti spiega come usare la bicicletta. BikeUP è un bel modo per passare uno o due giorni, anche in famiglia, provando biciclette, facendo escursioni, e avvicinandosi al mondo della mobilità elettrica a tutto tondo: quest’anno ci sono anche partner automotive, come Volkswagen che farà provare ID. Buzz, ma anche scooter elettrici di Niu e altri, e qualche novità per i bambini.

VEDI ANCHE

BikeUP 2023: tanti spazi anche per i bambini

M: E allora, parliamo di mobilità sostenibile a tutto tondo! Un’espressione un po’ abusata, spesso usata anche a sproposito... Tu come la intendi?

SF: Credo che l’auto elettrica, così come ce la propongono adesso, sia un prodotto di transizione. Io credo che tra quindici/vent’anni l’auto avrà dei volumi e degli ingombri minori. Perché parlando di sostenibilità non c’è solo il problema dell’inquinamento, ma c’è anche quello dello spazio sulle strade. Le auto di adesso sono molte larghe, sono lunghe 4 metri e mezzo: dal punto di vista dei volumi e degli ingombri non possono essere il veicolo che migliorerà la nostra condizione di mobilità. Anche da questo punto di vista, la bicicletta elettrica (ma anche il monopattino) è competitiva perché occupa meno spazio, pesa meno e di conseguenza consuma e inquina meno. Quando anche in Europa ci sarà la necessità e l’esigenza di spostarsi in modo diverso, la bicicletta elettrica sarà uno dei mezzi più normali e accettati. Ipotizzo che una famiglia avrà un’auto per i viaggi e le vacanze, mentre le eventuali altre saranno quadricicli elettrici per muoversi in città, se non la e-bike o il monopattino.

BikeUP 2023: date a Bergamo e Torino

M: Quella della bicicletta mi sembra sempre tanto una rivoluzione incompiuta, o quantomeno una rivoluzione a metà. Dal punto di vista produttivo siamo - come in tanti altri ambiti - tra i migliori in assoluto, nomi che tutto il mondo ci invidia, ma l’Italia è anche uno dei paesi che va meno in bicicletta di tutti. Come ti spieghi questa contraddizione?

SF: Hai ragione, ed è verissimo. Secondo me ci sono due motivi che spiegano questa contraddizione: non tutti sanno che in Olanda, per esempio, paese che viene spesso portato a esempio in questo tipo di discussioni, usano tanto la bicicletta perché negli anni è stato disincentivato tantissimo l’uso dell’automobile. Costa talmente tanto comprare e mantenere una macchina, ci sono tante e tali cose che vengono negate alle automobili, che spostarsi in bicicletta è l’unica soluzione accessibile e percorribile a tutti. Adesso ci si lamenta che le biciclette invadono corso Buenos Aires a Milano, o della proposta di portare Milano a 30 km/h... Sono proposte impopolari adesso, ma che probabilmente domani verranno viste come necessarie. L’altro motivo per cui la bicicletta rimane una rivoluzione incompiuta è che nel dopoguerra era considerata un mezzo normale per lo spostamento. Poi si è investito tantissimo sull’auto, sulla motorizzazione di massa, e la bici è diventata il veicolo di chi non aveva i soldi, finendo per essere vista quasi vista con disprezzo.

Milano, dal 2024 diventerà ''Città 30''

M: Quello delle cosiddette “Città 30” è sicuramente uno dei temi caldi di questi mesi... Sei d’accordo? È una strada possibile? Cosa potrebbe mai andare storto?

SF: Senza esagerare con i massimi sistemi, in Francia stiamo assistendo alle proteste per l’innalzamento dell’età pensionabile, però Macron l’ha fatto, e prosegue per la sua strada. Abbiamo forse la falsa idea che in altri paesi il passaggio dall’auto alla bicicletta sia avvenuto in maniera tranquilla, ma in realtà all’inizio è stato sofferto dalla popolazione. Se riguardi i film di Pozzetto, in corso Vittorio Emanuele a Milano c’erano strade aperte, piazza Duomo era attraversata dalle auto. Probabilmente quando hanno chiuso al traffico quelle zone i residenti si saranno ben arrabbiati, ma ti immagini adesso tornare indietro? Impensabile! Anche perché le aree pedonali sono state ben valorizzate, va detto.

BikeUP, un momento della cerimonia di apertura dell'edizione 2022

M: Altro tema molto dibattuto di questi mesi è lo stop alla vendita di auto con motori termici dal 2035: non è argomento che riguarda direttamente le biciclette, ma coinvolgerà in un modo o nell’altro tutti quanti, e potrebbe stravolgere la mobilità come la intendiamo oggi. La questione è molto dibattuta, ci sono tanti distinguo, con una discreta opposizione anche da parte dei ministri del governo italiano. La tua posizione a riguardo?

SF: La trovo una scelta corretta. Mi sembra ormai evidente che dal punto di vista ambientale una svolta sia ormai necessaria, dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Non è solo questione di inquinamento, manca proprio l’acqua. Le questioni delicate sono diverse, come si produce l’energia elettrica, naturalmente, la seconda (o terza) vita delle batterie, i tempi di ricarica, ma la strada è segnata, l’efficienza dei motori elettrici è di molto superiore a quella dei motori endotermici. Il confronto tra le due tecnologie non regge, vince l’auto a batteria, e prima o poi toccherà passare all’elettrico.

M: Grazie della bella chiacchierata, ci vediamo venerdì prossimo a Bergamo!

SF: Grazie a voi, vi aspettiamo!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/04/2023