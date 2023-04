Le e-bike come le auto: il noleggio a lungo termine di cambiobike.it

Sempre più persone scelgono la bicicletta elettrica come mezzo di trasporto (alternativo, ma in alcuni casi anche sostitutivo) per muoversi in città, nel casa-ufficio, ma anche per escursioni, vacanze e gite fuori porta. Il mercato è in continua crescita, come testimoniano anche i recenti dati di vendita del 2022 di ANCMA, che segnalano un -10% su tutto il mercato bici, ma un +14% per quelle a pedalata assistita.

Cambiobike.it, servizio di noleggio a lungo termine per le e-bike: la R&M Mountain Touring

COME LE AUTO Si amplia il mercato, e si ampliano anche le possibilità di acquisto. Del resto, uno degli scogli principali all’acquisto di una e-bike è proprio il costo, di molto superiore rispetto a una più tradizionale muscolare. Tra le offerte sul mercato c’è anche quella del noleggio a lungo termine, che funziona in maniera molto simile a quello delle automobili, offerto da società come Cambiobike.it, del gruppo Unipol.

Cambiobike.it, servizio di noleggio a lungo termine per le e-bike: la Coboc Brooklyn

COME FUNZIONA Cambiobike.it ha una flotta di e-bike di diversi produttori, da Riese & Muller a Meriga, da Stromer a Basso, che spaziano dalle fat alle gravel, passando per trekking, urban e mountain bike. Una volta scelta la bicicletta più adatta alle nostre esigenze, si può optare per la formula Cambio12 oppure Cambio24, che permette di pagare la e-bike a rate (12 o 24 mesi), e al termine del periodo concordato restituirla, cambiarla con un altro modello oppure tenerla e saldare la rimanenza. La bicicletta viene spedita gratuitamente in tutta Italia, ed è possibile esercitare il recesso (o il cambio di modello) entro il primo mese.

Nuove Trek Allant+, il motore in posizioen centrale

PER ESEMPIO... Una (costosa) Riese & Muller Mountain Touring, prezzo di 7.059 euro, può essere acquistata in un’unica soluzione, con un tradizionale finanziamento a 36/48 o 60 mesi, oppure con le formule Cambio12 e Cambio24 con rate rispettivamente di 292,12 euro o di 214 euro. Al termine dei 24 mesi resta una maxi-rata da 2823,60 euro che può essere saldata in un’unica soluzione o rifinanziata. In alternativa, la e-bike può essere restituita o sostituita con un’altra, attivando un nuovo ordine. Una elegantissima Coboc Brooklyn costa 2.949 euro, oppure con le formule di noleggio a lungo termine, può essere acquistata con rate da 122 euro (12 mesi) oppure 89,41 euro (24 mesi).

Electra Loft Go! 7D EQ, l’e-bike urban arriva dalla California

C’È ANCHE L’ASSICURAZIONE In aggiunta alle formule di noleggio, Cambiobike offre anche la copertura assicurativa BikeCare, che può coprire furto, incidenti e danni accidentali, con un premio annuo che varia in base al prezzo della bicicletta. La polizza base aggiunge la garanzia di 24 mesi, l’assistenza telefonica e gli interventi a domicilio.

