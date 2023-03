Versatile e potente: ecco Allant+, la nuova e-bike urban di Trek (che ama l'off-road)

Quello che sempre più spesso cercano gli acquirenti di e-bike è un mezzo affidabile, adatto per muoversi in città nel tragitto casa-ufficio, ma al tempo stesso versatile, da poter usare anche nel fine settimana per qualche pedalata fuori porta, magari lungo qualche leggero sterrato. La nuova linea Trek Allant+ nasce proprio per soddisfare questa duplice esigenza, proponendosi come bicicletta a pedalata assistita da usare tutti i giorni, ma adatta per chi non disdegna qualche uscita in off-road.

Nuove Trek Allant+: il modello 6 con batteria esterna



COME SONO FATTE La nuova Trek Allant+ è disponibile in diverse versioni: i modelli 5 e 6 sono quelli più economici, ma comunque completi, per chi punta principalmente a robustezza e versatilità. Le 7 e 9 invece sono pensate soprattutto per gli spostamenti cittadini. Tutte però condividono alcuni elementi importanti, dalla forcella anteriore ammortizzata al motore in posizione centrale, dalla batteria removibile alle ruote da 27,5” con pneumatici larghi per affrontare pavè e binari in tutta tranquillità. Tutti i modelli montano catene tradizionali tranne i 9 e 9S, che hanno una cinghia Gates CDX in carbonio con cambio Enviolo Trekking.

VEDI ANCHE

Nuove Trek Allant+: comandi e display Bosch sul manubrio

MOTORE E BATTERIA I modelli omologati come semplici e-bike montano un motore Bosche BES3 CX da 250W e 85 Nm di coppia. Le Allant+ con denominazione “S”, ossia i modelli 8S e 9S, sono S-pedelec (di fatto equiparate a ciclomotori, con relativa necessità di targa e assicurazione) e montano un Bosch Performance Speed che spinge la bicicletta fino a 45 km/h. Le Allant+ 5 e 6 con batteria esterna sull’obliquo sono disponibili nelle misure 545 Wh e 725 Wh, mentre le varianti 7 e 9, e le S-pedelec 8S e 9S montano una batteria interna (sempre removibile) da 625 Wh. L’autonomia varia a seconda del modello, da 32 a 160 km. Per tutte, i livelli di assistenza disponibili sono quattro: Eco, Tour, Sport e Turbo, selezionabili tramite il comando sul manubrio, e che aumentano progressivamente la potenza erogata dal motore. Chiaramente, un livello di assistenza inferiore consente di risparmiare la batteria, mentre i livelli più alti aiutano nelle partenze e fino alla velocità massima, permettono di affrontare più facilmente le salite, ma consumano molta più corrente.

PANORAMICA DEI MODELLI

Modello Velocità max. Batteria Misure Colori Prezzo Allant+ 5 25 km/h Esterna S/M/L/XL Trek Black, Rage Red, Blue Sage 3.389 euro Allant+ 6 25 km/h Esterna S/M/L/XL Galactic Grey, Mulsanne Blue, Juniper 3.999 euro Allant+ 7 25 km/h Interna S/M/L/XL Lithium Grey, Hex Blue, Crimson 4.099 euro Allant+ 9 25 km/h Interna S/M/L/XL Deep Dark Blue 5.149 euro Allant+ 8S 45 km/h Interna S/M/L/XL Galactic Grey 4.749 euro Allant+ 9S 45 km/h Interna S/M/L/XL Deep Dark Blue 5.449 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/03/2023