Bergamont Hans-E, la e-bike super compatta che puoi parcheggiare... in verticale! Il video

I motivi per volere una bicicletta compatta (meglio se elettrica) sono molti: l’estetica sbarazzina, che non è mai un fattore da scartare, gli ingombri ridotti quando si sguscia nel traffico, la possibilità di essere utilizzata da più persone di taglie anche molto diverse... E se poi puoi anche parcheggiarla in verticale...

Bergamont Hans-E, visuale di 3/4 anteriore

MOTORE BOSCH La nuova Bergamont Hans-E non è una pieghevole come la Gocycle (qui la nostra prova), ma con il gioiellino inglese condivide le dimensioni ultra compatte (il passo è di soli 105 cm) e le ruote piccole, aggiungendo un po’ di dettagli interessanti. Innanzitutto il motore centrale, un Bosch Performance Line di terza generazione, capace di ben 65 Nm di coppia massima, per una velocità massima (quella consentita per legge) di 25 km/h.

Bergamont Hans-E, il motore centrale Bosch

STA IN PIEDI La Hans-E monta poi due portapacchi, uno davanti e uno dietro, rendendola particolarmente versatile per chi si muove spesso con sacchi, borse e zainetti. La particolarità unica del portapacchi posteriore è quello di consentire alla bicicletta di essere posizionata in verticale, una soluzione originale e comoda per chi ha poco spazio nel box, in casa oppure in ufficio. Una volta eretta, si accede facilmente al fondo del tubo obliquo che ospita la batteria da 500 Wh estraibile.

Bergamont Hans-E, il portapacchi posteriore

DOTAZIONE E MISURE Il passo è di soli 105 cm, i freni a disco, il cambio uno Shimano a 10 rapporti. La regolazione del manubrio e della sella sono semplici da utilizzare, e permettono a persone di altezze differenti di utilizzare lo stesso mezzo. Il peso massimo consentito è di 130 kg, che comprendono i 26 kg della bicicletta, il conducente e gli eventuali bagagli (il carico massimo per i portapacchi è di 20 kg).

Bergamont Hans-E, particolare dell'obliquo

SCHEDA TECNICA BERGAMONT HANS-E

Telaio 20”, Alluminio 6061 Motore Bosch Performance Line Gen. 3 250 W, 65 Nm Velocità massima 25 km/h Batteria Bosch PowerTube, 500 Wh Schermo Bosche LED Remote Intuvia 100 Cambio Shimano Tiagra 10 velocità Catena KMC e10 EPT Freni Shimano SM-RT10, 180 mm ant. 160 mm post. Sella Syncros Capilano Urban Ruote Ryde Andra 40 Pneumatici Schwalbe Pick-Up Super Defense Luci B&M Myc 50 Lux Peso 26,3 kg Portata massima 130 kg Prezzo 3.999 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/07/2023