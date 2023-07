MV Agusta AMO RR9 Pinion, il segreto della e-bike è nel cambio

A prima vista, la MV Agusta AMO RR9 Pinion sembra la gemella della AMO RR che ho provato lo scorso anno. In realtà, le differenze non mancano, e sono tutte concentrate tra i pedali. Di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme!

MV Agusta RR9 Pinion, visuale di 3/4 anteriore

Com’è che si dice? Che la semplicità è sempre la cosa migliore? Pur essenziali e leggere, le linee della AMO RR Pinion sono di quelle che catturano lo sguardo, attirato anche dalla livrea color bordeaux. Tutti, e dico tutti, in redazione e a casa, ma anche per strada, ne sono rimasti ammirati. Per quanto poco utile quando si pedala, la bellezza è un aspetto che non va assolutamente sottovalutato, e non ne difetta e-bike di MV Agusta.

MV Agusta RR9 Pinion, il logo sul piantone del manubrio

LARGAMENTE COMODA Le geometrie del telaio sono quelle di una crossover urbana, con un tubo centrale obliquo che si piega e diventa quasi orizzontale nella parte superiore, e un carro posteriore piuttosto corto. La forcella anteriore è in fibra di carbonio, che migliora il comfort in città. Il manubrio è piuttosto largo: una soluzione che permette di pedalare comodi e rilassati, anche se nel traffico cittadino gli ingombri sono un po’ sopra la media. Detto in altro modo: sgusciare tra le auto in coda al semaforo richiede un pizzico di attenzione in più.

ESSENZIALE Al bel risultato complessivo contribuisce anche la pulizia generale delle linee: i cavi sono quasi tutti sapientemente nascosti e annegati nel telaio, non c’è display sul manubrio né cassetta del cambio al posteriore, e la mancanza di parafanghi dona sportività a tutto l’insieme. Lo scotto da pagare è inzaccherarsi quando piove, come il giorno in cui ho ritirato la bicicletta. Ma la bellezza richiede sacrificio, e noi ben volentieri ci sacrifichiamo!

MV Agusta RR9 Pinion, specifici per le e-bike gli pneumatici Pirelli

COMODA PER PEDALARE TANTO Rispetto alla AMO RR a rapporto fisso provata più di un anno fa, comunque, la dotazione da città è leggermente migliorata, e prevede il campanello e il cavalletto posteriore. Per le luci occorre arrangiarsi con accessori di terze parti, mentre i parafanghi sono disponibili come optional presso i concessionari MV Agusta (anche se poi l’estetica ne risente). La sella, di forma sportiva, è più imbottita e confortevole di quella della AMO RR, a sottolineare la vocazione turistica di questa e-bike.

MV Agusta RR9 Pinion, il motore nel mozzo posteriore

Il powertrain è lo stesso della AMO RR, con un silenzioso motore Mahle+ da 40 Nm montato nel mozzo posteriore: prima di partire richiede almeno un mezzo giro di pedali, e l’assenza di un sensore di coppia rende la spinta costante, con un’erogazione meno naturale rispetto ad altri sistemi, che calibrano la potenza erogata in base allo sforzo compiuto dalle gambe. Una sensazione di “spinta” che si percepisce soprattutto al livello di assistenza più elevato (sono tre in totale), e che si attenua man mano che si prende velocità. L’aspetto che mi ha convinto meno del motore è l’inerzia che si porta appresso una volta superati i 25 km/h (oltre i quali si spegne, per legge), e che rende pedalare ad andature sostenute più faticoso di quanto mi sarei immaginato.

MV Agusta RR9 Pinion, batteria nell'obliquo con 75 km di autonomia

TI PORTA FIN DOVE VUOI La batteria da 36V è integrata nell’obliquo, ha una capacità nominale di 248 Wh e un’autonomia dichiarata di 75 km, un valore che cambia molto in base alle condizioni della strada e del tempo, al livello di assistenza scelto e al peso del ciclista. In ogni caso, la capacità è quella giusta, calibrata per gli spostamenti quotidiani in città, e sufficiente per spingersi in qualche scampagnata più lunga nel fine settimana.

MV Agusta RR9 Pinion, il pulsante di ''controllo'' della bicicletta

TUTTO DA UN PULSANTE Il sistema Mahle non ha display, ma un pulsante sul tubo centrale con un anello luminoso che indica il livello di assistenza selezionato e la carica residua della batteria. A supporto, consiglio di installare l’ottima app MV Ride (gratuita per iOS e Android): una volta abbinata la bicicletta allo smartphone diventa un cruscotto ricco di informazioni, permette di registrare le uscite e personalizzare i livelli di assistenza.

VEDI ANCHE

A guardarla da fuori, la AMO RR9 Pinion sembra una bicicletta a rapporto fisso, ma non fatevi ingannare: nascosto tra i pedali c’è infatti un cambio Pinion a nove rapporti, che è la parte più affascinante della e-bike di MV Agusta. Affascinante perché toglie di mezzo cassetta e deragliatore, uno degli elementi più fragili, soggetti a usura e manutenzione delle bici tradizionali, sostituendoli con un sistema di ingranaggi nel mozzo centrale.

MV Agusta RR9 Pinion, il cambio tra i pedali

COME FUNZIONA Il cambio Pinion si aziona tramite una manopola sul manubrio, e di fatto interviene sul rapporto di moltiplicazione ai pedali. Imparare a usarlo richiede un minimo di pratica, perché il principio di funzionamento è molto diverso da quelli tradizionali, a cominciare dal fatto che non va utilizzato sotto carico. Io personalmente, per non stressare la trasmissione della mia bici da corsa, già da tempo mi sono abituato a non cambiare mentre spingo, e quindi non ho faticato a prenderci la mano (anzi, il piede). La cosa che mi è piaciuta più di tutte, però, è la possibilità di cambiare marcia da fermo, e di quanti rapporti si desidera. Posso arrivare al semaforo in settima, e una volta messi i piedi a terra scalare in seconda, pronto a ripartire quando diventa verde. Niente male, davvero niente male. Meno semplice è stato abituarsi alla manopola sul manubrio, che funziona a scatti ma non è sempre precisa al millimetro, e può richiedere qualche micro-regolazione durante la pedalata.

MV Agusta RR9 Pinion, il cambio centrale visto da sotto

ROBUSTO E AFFIDABILE Quello sviluppato da Pinion è un sistema sofisticato (e costoso, va detto), che offre numerosi vantaggi. Il primo è la maggior versatilità della bicicletta, che non ha paura di uscire dalla città: nove rapporti sono più che sufficienti per affrontare le colline, e volendo anche qualche salita più impegnativa. Il secondo vantaggio è non doversi più preoccupare della manutenzione del cambio, della necessità di controllare il deragliatore ogni due mesi, o di danneggiarlo in caso di caduta: tutto è al sicuro, all’interno del mozzo centrale, protetto da intemperie e sporcizia. Ancora, il cambio è montato in basso, tra i pedali, soluzione che migliora baricentro e stabilità. Dal Pinion ne guadagna anche la pulizia complessiva delle linee. E sempre a proposito di pulizia, la tradizionale catena è rimpiazzata da una più moderna cinghia Gates in carbonio: silenziosa, robusta, non sporca ed è un altro elemento che non richiede manutenzione.

MV Agusta RR9 Pinion, agile e divertente da portare

Come la AMO RR provata un anno fa, anche la RR9 Pinion si è dimostrata una e-bike molto agile e divertente da portare, ancor di più per la presenza del cambio a ingranaggi tra i pedali, che la rende più stabile nel misto veloce. Il Pinion si rivela un game changer anche nell’esperienza della pedalata, perché contribuisce a smorzare la spinta poco naturale del motore nel mozzo posteriore, e rendere quindi più divertente ogni uscita.

MV Agusta RR9 Pinion, motore posteriore e 40 Nm di coppia

SI VIAGGIA COMODI Buono, per una bicicletta non ammortizzata, il comfort anche sul pavè e sulle strade tutt’altro che lisce di Milano: merito della forcella anteriore in carbonio, della sella ben imbottita e degli pneumatici Pirelli specifici per e-bike, con rinforzi antiforatura e una larghezza che non impensierisce sui binari del tram. Ottima anche la frenata, ben modulabile, con i due dischi Magura davanti e dietro, a garanzia di spazi di arresto ridotti all’osso.

MV Agusta RR9 Pinion, il freno anteriore da 180 mm

MANCA QUALCOSINA Spiace solo per la dotazione non all’altezza di una cittadina: volendola usare tutti i giorni per il casa-ufficio tocca sacrificare l’eleganza delle linee e prevedere di montare in un secondo momento parafanghi, luci e almeno un portapacchi posteriore (sul telaio sono già presenti le viti). Sull’obliquo è presente anche l’aggancio per la borraccia oppure per un range extender da 208 Wh.

MV Agusta RR9 Pinion, visuale laterale

Rispetto alla R1 d’attacco della gamma di e-bike di MV Agusta, che costa 2.990 euro, la RR9 Pinion ha un prezzo di 5.300 euro, giustificato dal sofisticato cambio a ingranaggi Pinion. La (poca) manutenzione di questo sistema viene svolta direttamente dal negozio che ha venduto la bicicletta.

Telaio Alluminio Forcella anteriore Fibra di carbonio Freni Magura MT4 180/160 mm Pinze freno CNC Cambio Pinion C1.9, nove rapporti Cinghia Gates Carbon Drive CDX Sella Selle Royal Lookin 3D Athletic Pedali Shimano Motore Mahle X35+, 250 W, 40 Nm Batteria Panasonic 36V, 248 Wh Autonomia 75 km Peso 17,1 kg Prezzo 5.300 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/07/2023