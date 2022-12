MV Agusta Lucky Explorer 5.5 vs Benelli TRK 502 X: c'è un'altro gallo nel pollaio!

Manca poco all'arrivo della Lucky Explorer 5.5 sul mercato. La piccola enduro stradale MV Agusta varcherà le porte delle concessionarie il prossimo febbraio portando con sé grandi aspettative. Il richiamo all'iconica Cagiva Elefant della Dakar è forte – buona parte del successo della critica viene certamente da lì – e si inserisce in un segmento di sicuro interesse. Le enduro stradali vanno forte nel mercato moto – qui trovate i dati del mese di novembre – e non a caso la cugina alla lontana, la Benelli TRK 502 X che ho provato pochi giorni fa, è al vertice delle classifica delle vendite. Tra la 5.5 di Schiranna e la TRK di Pesaro ci sono somiglianze e differenze: scopriamo quali.

INIZIAMO DA DENTRO Le somiglianze iniziano dal cuore, il motore bicilindrico parallelo realizzato da QJ Motor – ricordiamolo, proprietaria di Benelli – che, seppur realizzato in versione esclusiva per MV, è strettamente derivato da quello della TRK 502. La cilindrata, che sulla pesarese è a quota 500 cc, sulla 5.5 passa a 554 cc: 47,6 CV a 7.500 giri/min e 51 Nm a 5.500 giri/min per la Lucky Explorer, con la TRK che raggiunge il medesimo picco di potenza 1.000 giri più in alto e lascia 5 Nm di coppia... per strada, anche in questo caso 500 giri più in alto.

MV Agusta Lucky Explorer 5.5

FORME DA MAXI Moto piccole nella cilindrata, ma grandi nelle forme. Sia Lucky Explorer 5.5 che TRK 502 X scimmiottano le maxi enduro: per entrambe interasse di 1.505 mm e anche il peso è da grandi, con 220 kg a secco per la MV Agusta e 235 – ma in ordine di marcia – per la Benelli. La moto di Schiranna ruota intorno a un telaio tubolare a traliccio in acciaio, proprio come quella di Pesaro: il reparto sospensioni della 5.5 però è un po' più sofisticato e si affida a KYB, una forcella da 43 mm completamente regolabile con 135 mm di escursione, mentre al posteriore il monoammortizzatore abbinato a un forcellone bi-braccio in alluminio permette una corsa della ruota di 162 mm. La 502, invece, monta una forcella da 50 mm non regolabile con 140 mm di escursione, mentre dietro il forcellone è abbinato a un mono con corsa di 62 mm. Anche altezza sella e capacità del serbatoio sono da maxi enduro: 860 mm la prima, 20 litri la seconda, su tutt'e due le moto.

RUOTE DA ON-OFF Entrambe le proposte montano il cerchio da 19'' davanti e quello da 17'' dietro, con la sola differenza che lo pneumatico anteriore della 5.5 è un 100/80 – contro il 110/80 della TRK 502 X – mentre al posteriore ci sono gomme 150/70. L'impianto frenante si equivale tra le due endurone stradali: doppio disco da 320 mm con pinze a 2 pistoncini davanti, disco da 260 mm con pinza a singolo pistoncino dietro. Sulla moto varesina però l'impianto è marchiato Brembo, sulla pesarese, Benelli.

MV Agusta Lucky Explorer 5.5: il TFT da 5''

DOTAZIONI La MV si fregia di una componentistica più raffinata non solo per quanto riguarda la ciclistica, ma anche sotto il profilo dell'elettronica. La strumentazione della 5.5 prevede infatti un TFT da 5” con display a colori dotato di connettività Bluetooth e sensore GPS, con la possibilità di effettuare il mirroring, vale a dire di vedere sul display della moto – tramite l'MV Ride App – le indicazioni di navigazione, mentre le luci sono full LED. La Benelli TRK 502, dal canto suo, resta a guardare: per lei una strumentazione mista analogico-digitale, niente connettività, mentre solo indicatori di direzione e luce posteriore sono a LED.

PREZZI Già nota la cifra per portarsi a casa la moto di Pesaro: con un appetibile prezzo di 5.990 euro la TRK accontenta davvero tutti. Discorso diverso, invece, per la varesina: la dotazione più ricercata giustifica un prezzo che quasi certamente sarà più alto rispetto a quello della Benelli. In attesa delle conferme, azzardiamo: 8.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/12/2022