MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro, l’ipersportiva a tiratura limitata

Cresce la famiglia della Serie Oro, la cui capostipite è la splendida F4 750 presentata nel 1999, diventata immediatamente tra le moto più desiderate dai collezionisti di tutto il mondo. Due anni più tardi, nel 2001, è stata la volta della Brutale 750 Serie Oro, seguita dieci anni più tardi dalla F3 675. Nel 2019 la casa di Schiranna schiera Superveloce 800 Serie Oro e la Brutale 1000 Serie Oro. Ed è la volta, nel 2022, della ipersportiva retro Superveloce 1000 Serie Oro.

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro, la storica MV Agusta

POCHI ESEMPLARI Come le sue sorelle, anche la MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro sarà prodotta in serie limitata, assemblata a mano e numerata, corredata dal certificato di autenticità e da un ricco kit racing.

CICLISTICA Basata sulla piattaforma della naked più sportiva di Schiranna, la Brutale 1000 RR, la Superveloce ne utilizza il telaio, il monobraccio e il quattro cilindri in linea ma ha una distribuzione dei pesi differente. Le sospensioni hanno la forcella Öhlins Nix EC all’anteriore, regolabile e con gestione elettronica di estensione e compressione (la regolazione del precarico molla è manuale). Il monoammortizzatore è un Öhlins EC TTX a gestione elettronica, con un’escursione ruota di 120 mm. L’impianto frenante ha pinze Brembo Stylema monoblocco radiali e dischi di 320 mm davanti, disco in acciaio di 220 mm dietro con pinza Brembo a due pistoncini. I cerchi, esclusivi per questo modello, sono in lega di alluminio forgiata. Del tutto nuovo l’impianto di scarico, con i quattro terminali che rimandano alla prima F4.

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro, visuale laterale

ANCHE COMODA La posizione di guida non è estrema come si potrebbe immaginare, ma punta a offrire al pilota un comfort pari a quello di una moto meno sportiva. Troviamo infatti i semimanubri collocati più in alto e più indietro rispetto alla posizione standard da supersportiva, le pedane regolabili in altezza e le sospensioni con taratura dedicata e gestione elettronica per trovare la posizione migliore.

QUESTIONE DI DETTAGLI La Superveloce 1000 Serie Oro è una moto che fonde in un unico mezzo aerodinamica, prestazioni, stile e richiami al passato: per dirne una, i copridischi in fibra di carbonio dei freni anteriori richiamano quelli a tamburo del passato, ma al tempo stesso raffreddano le pinze. Ancora, le prese d’aria più basse hanno appendici aggiuntive che generano deportanza sulla ruota anteriore velocizzando l’espulsione dell’aria calda. Tutti gli elementi della carrozzeria sono in fibra di carbonio, con l’unica eccezione del serbatoio, in resina termoplastica.

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro, particolare dell'anteriore

MOTORE... BRUTALE Da una ipersportiva del genere non ci si può che aspettare numeri fuori scala, e la Superveloce 1000 Serie Oro non delude: la più recente evoluzione del quattro cilindri da 998cc della Brutale 1000 RR è stato portato a 208 CV a 13.000 giri/min (che diventano ben 212 CV con kit racing) e 116,5 Nm di coppia a 11.000 giri/min. Rispetto alla Brutale è stato aggiunto un contralbero che gira a doppia velocità rispetto all’albero motore primario, per eliminare le vibrazioni in alta frequenza e rendere più facile e rapido l’inserimento in curva. Specifiche per questo modello le regolazioni dell’elettronica, dal cambio automatico elettronico all’ABS Cornering al controllo di trazione - disinseribile - che prevede otto livelli di interventi.

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro, visuale di 3/4 posteriore

DIGITALE La strumentazione è concentrata nello schermo TFT a colori da 5,5”, ha una grafica specifica per questo modello ed è stata aggiornata per il 2023 in tutte le principali funzioni. Non mancano, come sulla Superveloce di serie, i blocchetti elettrici multifunzione retro-illuminati. La connettività di serie comprende il collegamento al telefono, la navigazione, la registrazione dell’itinerario e il trasferimento dei dati di viaggio tramite la app.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/11/2022