MV Agusta RC 2022: ecco come cambiano Dragster, F3 e Turismo Veloce. I prezzi

La gamma MV Agusta RC si rinnova: Dragster RC SCS, F3 RC e Turismo Veloce RC SCS si aggiornano con la versione 2022. Tutte le principali novità delle tre punte di diamante della Casa di Schiranna le trovate nell'articolo qui sotto e nel video.

MV Agusta Dragster RC SCS 2022

La rinnovata Dragster RC SCS 2022 beneficia di tutti gli aggiornamenti della gamma Dragster con in più una serie di dettagli esclusivi. Tanto per cominciare la Dragster RC SCS vanta, come le altre moto della gamma RC, una colorazione distintiva che riprende quella delle moto MV Agusta impegnate nei campionati Moto2 e Supersport.

CICLISTICA Le ruote forgiate abbattono drasticamente le masse non sospese innalzando ulteriormente il livello di agilità. Le piastre del telaio sono state riprogettate per aumentare la rigidità torsionale e longitudinale, ma anche le sospensioni hanno subito modifiche: la forcella Marzocchi, che vanta il trattamento TIN degli steli, ha una nuova taratura, mentre il mono posteriore Sachs, oltre al rinnovato setting vede anche l'arrivo di un nuovo link progressivo. Non manca l'ammortizzatore di sterzo regolabile. Nuovo è anche il materiale dell'imbottitura della sella, che si fa garante di un maggior comfort. Non mancano, infine, pregiati particolari in carbonio: supporti del parafango anteriore, fianchetti del serbatoio e parafango posteriore. Il peso della Dragster RC SCS 2022 è di 168 kg a secco, che diventano 160 col kit racing.

La Dragster RC SCS 2022

MOTORE Il 3 cilindri da 798 cc con albero motore controrotante mantiene 140 CV a 12.300 giri/min – diventano 150 col kit racing – e 87 Nm a 10.250 giri/min, per uno 0-100 in 3,55 secondi e una velocità massima di 244 km/h. Numeri di tutto rispetto, che certamente non avevano bisogno di particolari migliorie, ma in MV Agusta hanno comunque messo mano al propulsore per migliorarlo nell'uso quotidiano: nuovo è infatti il materiale delle guide valvole e i bicchierini con trattamento DLC, così come sono nuove anche le bronzine di banco, le bielle e il contralbero. Il collettore di scarico è stato modificato per migliorare il sound e ottimizzare le curve di coppia e potenza, mentre il terminale di scarico ha un nuovo design. Non manca la friziona automatica 2.0 – il suo funzionamento ve l'ho descritto durante la prova della Brutale 800 RR SCS – con nuovo piatto spingi disco. Per chi volesse il massimo, poi, c'è il kit racing, che include il terminale di scarico SC-Project con mappatura ottimizzata.

ELETTRONICA Sulla Dragster RC SCS arrivano novità elettroniche quali il nuovo modulo ABS MK100 di Continental con funzione cornering, una nuova piattaforma inerziale con FLC – Front Lift Control – e un nuovo display TFT da 5,5'' a colori. Anche GPS e bluetooth sono di serie e con l'MV Ride App si può avere il navigatore integrato nel cruscotto. Nuovi sono anche il sensore del cambio elettronica EAS 3.0 e gli algoritmi di gestione controllo motore, per una connessione più diretta tra comando del gas e ruota posteriore. Non mancano infine cruise control e localizzatore satellitare Mobisat.

La MV Agusta F3 RC 2022

Anche la sportiva carenata che corre nel Mondiale Supersport si è rinnovata per il 2022. La F3 RC adotta una colorazione in linea con quella delle moto da Gran Premio, ma sotto le carene si aggiorna tra ciclistica, motore ed elettronica.

CICLISTICA Come per la Dragster RC SCS anche la F3 RC vanta piastre del telaio riprogettate per aumentare la rigidità. La forcella Marzocchi anche in questo caso vanta steli con trattamento TIN e nuove tarature, così come il mono posteriore Sachs. Un'altra novità importante al posteriore riguarda il cerchio, più leggero del 10% – 400 grammi – mentre il carbonio contribuisce a mantenere snella la sportiva di Varese: nuova è la carena in fibra, composta da cover esterna e guscio interno con ali, nuovo è lo spoiler del cupolino, anch'esso in carbonio, così come il parafango anteriore. Sulla nuova F3 RC 2022 arrivano anche una nuova sella in Alcantara e pelle, nuove pedane CNC, una piastra di sterzo ricavata dal pieno. Il peso della F3 RC 2022 è di 173 kg a secco, che scendo a 165 kg con il kit racing.

VEDI ANCHE

MV Agusta F3 RC 2022

MOTORE Dal 3 cilindri di 798 cc vengono sprigionati 147 CV a 13.000 giri – diventano 155 a 13.200 col kit racing – e 88 Nm a 10.100 giri/min, per uno 0-100 in 2,97 secondi e una velocità massima di 240 km/h. Anche per la sportiva arriva un nuovo materiale per le guide delle valvole e bicchierini con trattamento DLC, ma anche valvole in titanio, nuove bronzine di banco, bielle e contralbero. Il collettore di scarico è stato modificato e il terminale presenta un nuovo design. La campana della frizione è stata ottimizzata per un miglior resa. Il kit racing aumenta le prestazioni ma anche l'appeal della sportiva e prevede: tappo serbatoio CNC, leva freno e frizione CNC, coprisella passeggero in fibra di vetro, scarico Akrapovic, centralina con mappa racing, cover silenziatore in carbonio, kit tappi per specchietti in CNC, telo coprimoto e certificato di origine.

ELETTRONICA Come per la cugina Dragster RC SCS anche l'FR beneficia delle medesime novità sotto il profilo dell'elettronica. Nuovi modulo ABS MK 100 Continental con funzione Cornering, piattaforma inerziale con FLC, display TFT da 5,5'', sensore del cambio elettronico EAS 3.0 e algoritmi di gestione controllo motore. Sulla F3 troviamo anche antifurto Mobisat, GPS e bluetooth, navigatore integrato grazie a MV Ride App e nuovi comandi al manubrio con funzione Launch Control e cruise control.

MV Agusta Turismo Veloce RC SCS 2022

C'è una moto tra le file MV Agusta che non rinuncia al carattere racing, pur distinguendosi per una vocazione turistica. Parlo ovviamente della Turismo Veloce RC SCS che, come le cugine Dragster e F3, si aggiorna alla versione 2022. La livrea anche per lei è ispirata alle corse ma sottopelle ci sono diverse novità.

CICLISTICA Sulla Turismo Veloce RC SCS fanno la comparsa le sospensioni semi-attive Sachs, le cui tarature sono state riviste per un maggior comfort. Riprogettata anche la seduta del pilota, per diminuire l'altezza da terra – 830 mm – e agevolare l'accessibilità grazie a una migliorata ergonomia. Nuovi sono anche il parabrezza e il freno di aggiornamento, mentre non mancano le borse da 34 litri di serie. Il peso della Turismo Veloce RC SCS 2022 è di 199 kg a secco.

La Turismo Veloce RC SCS 2022

MOTORE In questa configurazione il 3 cilindri da 798 cc eroga 110 CV a 11.000 giri/min e 84 Nm a 8.500 giri/min, per uno 0-100 in 3,75 secondi e 230 km/h di velocità di punta. Innanzitutto il sistema con frizione automatica 2.0 ha un mozzo ricavato dal pieno e 12 perni rivestiti in DLC. Le modifiche al propulsore delle cugine Dragster e F3 riguardano anche la Turismo Veloce: nuovo materiale per le guide delle valvole e bicchierini con trattamento DLC, nuove bronzine bielle e contralbero, nuovo collettore di scarico ma anche – e questa è una novità a suo appannaggio – nuovo cambio con rapporti modificati, per ridurre le vibrazioni e i consumi di carburante.

ELETTRONICA Le novità della Turismo Veloce RC 2022 sono quelle già viste su Dragster e F3 RC: nuovo ABS MK100 Continental con funzione Cornering, nuovi piattaforma inerziale, sensore del cambio elettronico, strumentazione TFT da 5,5'' a colori con navigatore integrato con connettività bluetooth e GPS e l'MV Ride App. Chiudono il cerchio cruise control e localizzatore satellitare Mobisat.

La gamma RC 2022 di MV Agusta attacca con la Dragster SCS RC, realizzata in 300 esemplari, che ha un prezzo a partire da 23.700 Euro. La F3 RC, prodotta in soli 200 pezzi, ha un prezzo a partire da 24.400 Euro. Infine la Turismo Veloce SCS RC 2022, prodotta in 300 unità, attacca il listino con un prezzo di 25.000 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/07/2022