MV Agusta Joyride: la promo estiva per entrare nella famiglia di Schiranna

L’OCCASIONE GIUSTA PER… GUIDARE MV AGUSTA Sarà valida fino al 31 luglio la campagna promozionale Joyride di MV Agusta, dedicata a chi acquista un modello della gamma “Rosso” di Schiranna. Si tratta dei modelli di accesso alla famiglia MV Agusta e coinvolge la Brutale Rosso, la Dragster Rosso, la F3 Rosso e la Turismo Veloce Rosso. La promo, che nel nome stesso evoca il “divertimento di guidare”, è attiva presso tutti i concessionari ufficiali che aderiscono in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania e Benelux. Ma adesso veniamo ai privilegi concessi dalla promozione. La proposta è davvero interessante e vantaggiosa, poiché all’atto dell’acquisto di un modello nuovo sarà consegnato un voucher del valore di 500 euro spendibile per comprare abbigliamento, accessori e parti speciali firmati MV Agusta. Insomma, una bella occasione per mettersi in sella a uno dei modelli della Casa di Schiranna ed entrare nella grande famiglia dalla porta principale.

Promozione MV Agusta Joyride: voucher di 500 euro da spendere in prodotti griffatiLE PAROLE DEL MANAGER Il Global Sales Director di MV Agusta, Raffaele Giusta, ha dichiarato: “Questa iniziativa è l'ultima in ordine di tempo di una più ampia serie di promozioni che abbiamo attivato in tutta Europa a sostegno della nostra strategia di crescita. Ognuno dei modelli MV Agusta di ultima generazione ha avuto grande successo: con l'operazione ''Joyride'' puntiamo a consolidare il posizionamento della gamma Rosso come punto di ingresso privilegiato nel mondo MV Agusta per le nuove generazioni di biker, aumentando la percezione positiva del marchio in tutti i mercati europei e promuovendo la vendita di parti speciali, accessori e abbigliamento brandizzato”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/07/2022