MV Agusta 921 S, il concept che viene dal passato e immagina il futuro

Per lo sviluppo della sua nuova concept, chiamata 921 S, MV Agusta è partita dal suo retaggio e dalla sua storia, trasformando quello che rischiava di essere un semplice esercizio di stile in una anticipazione di una nuova categoria di moto che verrà sviluppata e presentata nei prossimi anni.

Concept MV Agusta 921 S, visuale laterale

LE ORIGINI Il progetto 921 è nato la scorsa primavera dalle intuizioni di Brian Gillen e Stephen Zache, che sono partiti dalla MV Agusta 750S del 1973 per proporre una moto che esca dal consueto schema delle rétro, che perlopiù propone una replica tecnicamente moderna di un modello del passato.

Concept MV Agusta 921 S, visuale dall'alto

COME È FATTA La linea della 921 S è orizzontale, come le cafè racer degli anni Sessanta e Settanta, con volumi che riprendono le proporzioni di quegli anni. Il telaio è a traliccio di tubi d’acciaio saldati con piastre laterali in lega di alluminio. Al centro trova posto un nuovissimo motore quattro cilindri in linea da 115,5 CV e 116,5 Nm di coppia massima. Il forcellone è sovradimensionato rispetto ai cerchi, realizzati con una combinazione di cover in fibra di carbonio, raggi e cerchio forgiato. I quattro terminali di scarico sono posizionati sotto il motore, mentre la copertura in alluminio del freno anteriore porta aria alle pinze e permette di raffreddarle più velocemente.

Concept MV Agusta 921 S, visuale da dietro

ANCHE PER DUE Il codino è stato pensato per consentire un agevole cambio dalla sella monoposto rivestita in Alcantara a una biposto, senza far perdere bellezza alla linea della moto. A LED i fari posteriori, mentre davanti ritroviamo il tradizionale faro anteriore tondo arricchito da un anello metallico decorativo. Il quadro strumenti, centrale ma touch, non è sul manubrio - dallo stile racing - ma appoggiato sul serbatoio.

SCHEDA TECNICA MV AGUSTA 921 S

Motore 4 cilindri, 4 tempi, 16 valvole Cilindrata 921 cc Potenza 115,5 CV (85 kW) @10.000 rpm Coppia 116,5 Nm @7.000 rpm Velocità massima 220 km/h Raffreddamento a liquido Telaio Tubolare a traliccio in acciaio Cambio elettronico MV EAS 3.0 Sospensione anteriore Ohlins NIX 43mm, escursione 120mm Sospensione posteriore Ohlins TTX 120mm Freno anteriore Doppio disco flottante 320mm Pinza freno anteriore Radiale Brembo Stylema 4 pistoncini Freno posteriore Disco in acciaio 220mm Pinza freno posteriore Brembo a 2 pistoncini ABS Continental MK100 Cerchio anteriore Lega di alluminio, 3,50” x 17” Cerchio posteriore Lega di alluminio, 5,50” x 17” Pneumatico anteriore 120/70, ZR 17 M/C (58W) Pneumatico posteriore 180/55, ZR 17 M/C (73W) Carrozzeria Carbonio, kevlar Emissioni Euro5+ Lunghezza 2.100 mm Larghezza 845 mm Altezza sella 830 mm Altezza min. da terra 125 mm Interasse 1.465 mm Peso a secco 205 kg Serbatoio 16 litri

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/11/2022