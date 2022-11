MV Agusta Lucky Explorer, le endurone arrivano a primavera!

Ha spopolato lo scorso anno in fiera a Milano, e anche se MV Agusta non è presente quest’anno a EICMA 2022, il progetto Lucky Explorer gode di ottima salute, e sta finalmente per concretizzarsi in una moto che gli appassionati potranno portare su strada.

LUCKY EXPLORER 5.5

Lucky Explorer 5.5, nelle concessionarie a febbraio 2023

La prima a entrare in produzione sarà la piccola 5.5, che ha ormai completato il processo di sviluppo e arriverà nelle concessionarie già da febbraio: i prezzi non sono ancora stati comunicati, ma rappresenterà il modello d’accesso alla famiglia Lucky Explorer (e a tutta la gamma MV Agusta). Lo stile, il design e le grafiche riportano immediatamente alla Elefant che per due volte ha conquistato la Parigi-Dakar originale, quella che partiva da Parigi e si concludeva in Senegal. La cilindrata del bicilindrico in linea è stata portata a 554 cc.

LUCKY EXPLORER 9.5

Lucky Explorer 5.5, lo stile unico delle grafiche

A un anno di distanza dalla sua presentazione, la capostipite del Lucky Explorer Project si prepara al debutto nelle concessionarie, previsto per la fine della prossima primavera, alle soglie dell’estate 2023, pronta a misurarsi con le prime della classe del segmento maxi enduro.

CICLISTICA E MOTORE L’impostazione è indubbiamente da off-road pura, ma gli ingegneri di Schiranna hanno cercato di preservare il più possibile comfort e naturalezza nella posizione di guida per pilota e passeggero, tanto su strada quanto nei passaggi sugli sterrati. Il telaio è in acciaio a doppia culla chiusa, con un forcellone in lega d’alluminio fuso in conchiglia, mentre le sospensioni Sachs sono regolabili esternamente. Le ruote a raggi registrabili hanno diametri di 21 e 18 pollici, e possono montare pneumatici stradali o tassellati, entrambi omologati sulla carta di circolazione.

Lucky Explorer 5.5, il bicilindrico da 554 cc

IL MOTORE Il tre cilindri da 800cc non è una semplice revisione dei propulsori usati sulle stradali di MV Agusta: sono stati cambiati quasi tutti i componenti, dal basamento ai sistemi di lubrificazione e raffreddamento. Il comando del gas prevede ora una corsa negativa, elemento introdotto nel 2023 su tutte le MV Agusta, che rende meno “virtuali” le risposte in fase di chiusura. Raffreddato a liquido è equipaggiato con albero motore controrotante, ed eroga 124 CV di potenza a 10.000 giri e 102 Nm di coppia massima a 7.000 giri. Le mappature della centralina prevedono le modalità urban, touring e off-road. L’ABS Cornering può essere disinserito completamente in fuoristrada, o limitato alla sola ruota posteriore.

Lucky Explorer 5.5, le borse rigide per l'offroad

DOTAZIONE Il display sul manubrio comprende un pannello TFT a colori di 7” con connessione Bluetooth agli smartphone, Wi-Fi per l’aggiornamento e la possibilità di comunicare con l’app MV Ride. I fari sono Full LED, davanti e dietro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/11/2022