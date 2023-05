Cube Trike Hybrid, e-bike a tre ruote per lavoro e famiglia: eccole nel video

Quasi tutti gli espositori che ho avuto modo di incontrare durante la seconda edizione di BikeUP, tenutasi nelle scorse settimane tra Bergamo e Torino, avevano nel proprio stand almeno una e-bike cargo, mezzi che con soluzioni diverse (due o tre ruote, “baule” anteriore o posteriore) permettono di movimentare carichi più impegnativi di un paio di borse, e in alcuni casi anche uno o due figli piccoli. Un segmento in evidente crescita, anche qui da noi, e nel quale sta per entrare anche Cube con la sua Trike Hybrid, disponibile in versione Cargo e Family.

Cube Trike Hybrid in versione Family, stabile anche in curva

DUE RUOTE MOTRICI Basata sul concept sviluppato inizialmente con BMW, la Trike Hybrid si caratterizza per il motore alloggiato sull'asse che collega le due ruote posteriori, entrambe motrici. Un particolare e innovativo meccanismo di inclinazione fa sì che il carico rimanga sempre in posizione orizzontale, garantendo al tempo stesso la stabilità della bicicletta in curva, senza sacrificare la sensazione di guida di una bicicletta tradizionale. La batteria (estraibile, con serratura) si trova sotto il piano di carico, mentre nell'obliquo trova spazio un piccolo portaoggetti, anch'esso con chiusura a chiave.

Cube Trike Hybrid in versione Cargo, fino a 220 kg di portata massima

PER LA FAMIGLIA O IL LAVORO Altro elemento che rende la Trike Hybrid particolarmente versatile è il telaio One Size di Cube, che permette di trovare la corretta posizione di guida a persone tra 1,60 e 1,90 metri di altezza. A seconda del modello, la zona di carico può ospitare due bambini - assicurati con cinture a cinque punti - e la spesa, con la capote regolabile in altezza; in alternativa, la versione Cargo garantisce un vano con capacità di carico fino a 50 kg (220 kg la portata complessiva della bicicletta), con l’aggiunta di un supporto per un Eurobox sul paraurti anteriore, per altri 20 kg di carico.

Cube Trike Hybrid, vista laterale

DOVE VEDERLA Cube sarà presente con la Trike Hybrid (e gli altri modelli della sua gamma elettrica) alla Cycle Week di Zurigo, che si tiene questo fine settimana, e agli E-Bike Days di Monaco di Baviera, che si svolgono invece nel weekend del 20 e 21 maggio.

SCHEDA TECNICA CUBE TRIKE HYBRID

Motore Bosch Cargo Line Gen4, 250W, 85 Nm Batteria 750 Wh, removibile Display Bosch Kiox 300 Forcella SR Suntour Cargo 24'' 100mm Freni Tektro Auriga Twin+ HD-E745 con blocco di parcheggio Cambio Enviolo Cargo manuale Ruote Cube EX40, 507x36H / 406x32H Pneumatici Schwalbe Pick Up, Super Defense, 65-507/65-406 Sella Natural Fit Sequence Comfort Pedali Cube PP MTB Luce anteriore Acid Front Light PRO-E 110 Luce posteriore Supernova T-M99 Taglia Unica Peso 70 kg Portata massima 220 kg Prezzo 6.999 euro (Family), 6.499 euro (Cargo)

LE DICHIARAZIONI “La mobilità del futuro è una delle sfide cruciali del nostro tempo. Una delle poche soluzioni che si è già affermata è la bicicletta elettrica”, ha dichiarato afferma Andreas Foti, Amministratore Delegato di Cube. “Dal canto nostro vogliamo contribuire attivamente a creare e implementare nuove soluzioni di mobilità, e per questo abbiamo creato una bicicletta compatta, maneggevole e sicura, che tutti possono usare e capace di divertire. L'assistenza del motore elettrico offre una grande versatilità d’impiego, persino al di fuori del contesto urbano, mentre il design compatto garantisce maneggevolezza e sicurezza. E grazie alle possibilità di trasporto flessibili si può trasportare pressoché qualsiasi cosa”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/05/2023