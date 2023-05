Nilox X9, e-bike a ruote larghe full optional (al prezzo di un’utilitaria)

Nei mesi scorsi ho avuto modo di provare alcuni modelli Nilox presentati nel corso dello scorso anno, dalla e-bike urban X6+ al monopattino M1, tra i primi in commercio a montare gli ormai obbligatori indicatori di direzione. La gamma di biciclette a pedalata assistita di Nilox si amplia con l’arrivo della X9, una fat (bicicletta compatta con ruote particolarmente larghe) dalla dotazione molto ricca e un prezzo decisamente competitivo, com’è tradizione per il brand del gruppo Esprinet.

Nilox X9, la nuova fat bike da città

COME È FATTA Disponibile nelle colorazioni nero e sabbia, la X9 ha un telaio in alluminio a cavallo basso, doppio freno a disco (uno davanti e uno dietro) e cambio Shimano a sei rapporti. Le ruote sono fat tassellate da 20” x 4” con cerchi a razze di tipo motociclistico, abbinate a una forcella anteriore che aiuta ad assorbire le asperità delle strade italiane. Ricca la dotazione, che prevede i parafanghi, cavalletto posteriore, luci davanti e dietro, campanello e un robusto portapacchi in metallo.

Nilox X9, la nuova fat bike da città, in versione nera

SI PIEGA Nonostante le dimensioni tutt’altro che compatte, come ogni buona fat che si rispetti anche la Nilox X9 è pieghevole, cosa che permette di riporla in spazi ristretti, sia a casa che al lavoro, e di trasportarla nel bagagliaio di auto non necessariamente enormi (ma scordatevi di fare su e giù dai mezzi di trasporto, perché non è proprio un peso piuma).

MOTORE E BATTERIA Alloggiato nel mozzo posteriore, il motore ha una potenza di 250W, abbinato a una batteria removibile da 468 Wh, che si ricarica in 6 ore dalla presa di casa e permette, nelle condizioni ideali (peso moderato del conducente, strada pianeggiante, velocità di 20 km/h, temperatura mite), di percorrere fino a 70 km. Cinque i livelli di assistenza disponibili gestiti dal display a LED sul manubrio, per potersi muovere agilmente tanto in città quanto su percorsi sterrati.

Nilox X9, la nuova fat bike da città, in versione sabbia

SCHEDA TECNICA NILOX X9

Velocità massima 25 km/h Motore 250W Peso massimo supportato 100 kg Ruote 20” x 4” Freni Disco, anteriore e posteriore Ripiegabile Sì Autonomia 70 km Batteria 486 Wh Ricarica 6 ore Prezzo 1.399,95 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/05/2023