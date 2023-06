Pronti per l’estate: Nilox presenta tre nuove e-bike a motore centrale

Il brand Nilox, specializzato in mobilità sostenibile e mezzi elettrici (qui la prova del loro ultimo monopattino M1, con tanto di frecce, e della e-bike X6+), ha presentato tre nuove biciclette a pedalata assistita con motore centrale, interamente realizzate in Italia.

NILOX K1 MID

Nilox K1 MID, e-bike da città con motore centrale

Delle tre, quella maggiormente orientata all’uso cittadino, come emerge dalla completa dotazione, che prevede parafango posteriore, cavalletto, campanello, luci a LED davanti e dietro. Il telaio è in alluminio, la forcella anteriore è ammortizzata, e i freni a disco sono gli Shimano MT200. Il motore Oli Sport One da 250 W eroga una coppia di 60 Nm, ed è abbinato a una batteria removibile da 486 Wh, per un’autonomia massima di 80 km. Il cambio è un Shimano Tourney RD-TY300 a sette rapporti, mentre le ruote sono Kenda da 28” per 1,95”. Disponibile in grigio antracite e due taglie, 44 (S) e 48 (M), la K1 ha un prezzo consigliato al pubblico di 2099,95 euro.

NILOX K2 MID

Nilox K2 MID, motore Askoll da 95 Nm

In posizione intermedia nella nuova gamma Nilox si posiziona la K2, con telaio sportivo in alluminio, ideale per affrontare sentieri e fuoristrada non troppo impegnativi, ma potendo sempre contare su una buona riserva di potenza e di energia: il motore è infatti un Askoll Ultra con 95 Nm di coppia, abbinato a una capiente batteria da 630 Wh (autonomia fino a 130 km). Il cambio è uno Shimano Deore RD-6100 a 12 rapporti, gli pneumatici sono i robusti Vittoria 29” x 2.40”, e la forcella è una Rockshox Judy TK. I freni sono gli stessi Shimano MT200 idraulici, mentre il controller è un Sigma EOX Remote 500 con display LCD, che può essere abbinato al telefono e alle più diffuse app di tracking delle attività. La K2 Mid è disponibile in bianco, nelle taglie 40 (S), 45 (M) e 50 (L), al prezzo consigliato di 3.299,95 euro.

NILOX K3 MID

Nilox K3 MID, visuale laterale

Il modello top di gamma è una mountain bike full suspended con componenti di alto livello, adatta per chi cerca un mezzo capace di affrontare percorsi più impegnativi della media. Telaio in alluminio, reggisella telescopico, forcella anteriore Rockshox 35 Silver e ammo posteriore Rockshox Deluxe Select. I freni sono i robusti Shimano idraulici MT400, mentre il cambio è l’SLX SGS a 12 rapporti. La configurazione della K3 è quella di una “mullet”, con ruote anteriori da 29” x 2,4” all’anteriore e 27,5” x 2,6 al posteriore.

Nilox K3 MID, batteria da 630 Wh per 120 km di autonomia

PER LA MONTAGNA Il motore è il potente Polini EP3+ MX da 250 W e 90 Nm di coppia, abbinato a una batteria removibile da 630 Wh, che in condizioni ottimali garantisce fino a 120 km di autonomia. Polini anche il controller, uno schermo TFT da 2,5 pollici che tiene sott’occhio autonomia, potenza della pedalata, velocità istantanea e odometro. La app Polini consente di collegare lo smartphone alla bicicletta, e personalizzare la mappatura del motore. La K3 MID è disponibile in color sabbia e tre taglie (40 (S), 45 (M) e 50 (L)), con un prezzo consigliato di 5.899,95 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/06/2023