Citroën C3 Aircross: più grande e confortevole per farsi largo nel segmento B-SUV

IL B-SUV CAMBIA TUTTO Uno dei cavalli di battaglia di casa Citroën, la C3 Aircross, sta per arrivare completamente rinnovata e le foto dei prototipi beccati durante i collaudi invernali confermano che i lavori sono ben avviati. Il debutto della seconda generazione del B-SUV francese è previsto per il 2024 e le foto che vediamo ci permettono di dare una prima occhiata alle sue forme, a un abbozzo di stile e alle sue proporzioni, facendoci intuire che potrebbe essere più grande del modello attuale. Pur completamente mimetizzata la nuova C3 Aircross sembra essere significativamente più lunga rispetto a oggi. Indiscrezioni dalla Francia, fanno sapere che dovrebbe misurare circa 4,3 metri di lunghezza, ovvero un bell’aumento rispetto ai 4,15 metri dell'attuale generazione seguendo la tendenza ad “allargarsi” che stiamo vedendo nel segmento dei B-SUV. Questo cambiamento la avvicinerà molto alla C4, che è lunga 4,36 metri, ma si manterrà alla giusta distanza dalla C5 Aircross, che raggiunge i 4,51 metri.

Nuova Citroën C3 Aircross: per il B-SUV francese, debutto previsto nel 2024FAMILY FEELING CON I MODELLI ATTUALI La mimetica che veste il prototipo copre ogni suo centimetro, ma osservandolo con diverse angolazioni di luce riusciamo ad avere un’idea sulle sue forme. Nella parte anteriore, i fari sdoppiati sembrano simili a quelli della C4, le prese d'aria sono diventate più grandi e il cofano è più lungo, facendola sembrare più un vero e proprio SUV. I parafanghi squadrati sul profilo sembrano essere più pronunciati di prima e il passo è chiaramente allungato. Possiamo anche vedere la linea spigolosa dei finestrini, probabilmente con i montanti centrali verniciati di nero che creano un bel contrasto con il tetto. La coda del prototipo è ancora più camuffata, quindi non possiamo notare molto oltre al vetro posteriore verticale, l'ampio portellone del vano bagagli e una piccola porzione delle luci a LED.

VEDI ANCHE

Nuova Citroën C3 Aircross: più grande e confortevole rispetto al modello di oggiDENTRO SI AGGIORNA E CI SARÀ PIÙ COMFORT L'interno non è visibile, ma è probabile che sarà rivisto, seguendo l'esempio dei modelli più recenti di Citroën. Come per la generazione attuale, C3 Aircross punterà su comfort, praticità e convenienza, distinguendosi dalle numerose offerte del suo segmento. Le maggiori dimensioni si rifletteranno su una cabina più ariosa, probabilmente con maggiore spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e per i bagagli. L'attuale Citroën C3 Aircross è stata introdotta nel 2017 con un restyling seguito nel 2021.

Nuova Citroën C3 Aircross: motori ibridi e, in seguito, anche 100% elettricoNUOVA ARCHITETTURA E POI ANCHE BEV Insieme a Opel Crossland, sono gli unici B-SUV Stellantis basati sulla vecchia architettura PSA PF1, con il resto della gamma che utilizza le piattaforme CMP/eCMP più moderne. La seconda generazione di C3 Aircross passerà naturalmente alla nuova architettura, condividendola con best-seller del calibro di Peugeot 2008, Opel Mokka, Jeep Avenger, DS 3 Crossback e Citroën C4 e C4 X. Sotto il cofano della nuova Citroën C3 Aircross dovrebbe arrivare il nuovo motore a benzina mild-hybrid turbo da 1,2 litri a firma Stellantis. Peugeot ha già mostrato una variante da 134 CV, ma ci sono indicazioni su una versione meno potente e più adatta alla prossima C3 Aircross. A giudicare dal resto della gamma, c'è un'alta probabilità di vedere una ë-C3 Aircross completamente elettrica, ma per questo modello bisognerà aspettare un po’ più tempo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/02/2023