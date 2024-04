Opel Frontera: sfugge sui social un render chiarificatore

Qualche mese fa vi avevamo proposto le prime indiscrezioni e i primi teaser ufficiali della nuova Opel Frontera: ora un'immagine sfuggita sui social potrebbe (il condizionale è d'obbligo) fornire un'idea molto più chiara sull'aspetto del nuovo SUV. ''Più grande e migliore che mai'', nelle parole di Opel, la nuova Frontera torna sulle scene dopo 20 anni di oblio e lo fa con le forme massicce di un vero suv di medie dimensioni, allontanandosi dalla sportività da SUV coupé che caratterizza, per esempio, la sorellina Mokka. A dargli un volto da vera Opel ci pensa la mascherina Vizor, che è l'attuale biglietto da visita della casa tedesca, anche se la piattaforma Smart Car di Stellantis - una derivata meno costosa della CMP - l'accomuna con Citroen e-C3, con la futura Citroen C3 Aircross e probabilmente anche con la nuova Fiat Panda di prossimo debutto.

Nuova Opel Frontera: il SUV tedesco tornerà con motore elettrico

ELETTRICA MA NON SOLO Ciò apre la porta a una serie di congetture su quelle che saranno le motorizzazioni disponibili. Si sa per certo, perché è stata la stessa Opel a dichiararlo, che al lancio Opel Frontera sarà proposta in versione full electric. Tuttavia, accanto alla Frontera elettrica è probabile che vedremo anche versioni con motore più tradizionale. Possibili candidati sono il tre cilindri turbo PureTech da 1,2 litri, che in altri modelli del gruppo Stellantis è proposto nelle varianti da 101, 110 e 131 CV. In alternativa potrebbe esserci la versione mild hybrid di pari cilindrata, che mette sul piatto il cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti con motore elettrico integrato a dare 28 CV e 55 Nm di coppia extra. Nuova Opel Frontera è attesa per il debutto entro la fine del 2024 (forse già con la denominazione Frontera 2025) e per ora non ci sono indicazioni sui prezzi, anche se pare debba diventare un modello particolarmente competitivo, nelle intenzioni della Casa: specialmente nell'ambito dei modelli elettrici. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/04/2024