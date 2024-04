Nuova Citroen C3 a benzina, ok il prezzo è (ancor più) giusto

Via alle vendite di nuova C3 1.2 PureTech 100 cv. Niente ibrido soft (per ora): solo motore termico. Due versioni, consegne in estate

Tra le elettriche, risulta una della più convenienti, essendo Citroen e-C3 in vendita a partire da 23.900 euro, prezzo che con gli odierni incentivi cala fino a 18.900 euro e col nuovo ecobonus 2024 può scendere addirittura fino a quota 10.150 euro (trovi qui tutti i dettagli). Il grande pubblico aspettava tuttavia l'ingresso sul mercato di nuova Citroen C3 ''vecchia maniera'', ovvero Citroen C3 con motore a benzina. Detto, fatto. Siamo ad aprile 2024 e aprono gli ordini anche di nuova Citroen C3 1.2 PureTech S&S. Il prezzo, in questo caso, è popolare anche in assenza di ecobonus: listino a partire da 14.990 euro. Consegne in estate 2024.

Nuova Citroen C3, tocca al motore a benzina

IL MOTORE La sigla 1.2 PureTech S&S individua dunque la nota unità a 3 cilindri di 1,2 litri turbo benzina di origine ex PSA, qui in configurazione 100 cv e senza l'ausilio di alcun sistema di elettrificazione. Nota bene: come tante altre sue colleghe di Gruppo Stellantis, anche Citroen C3 verrà equipaggiata da un sistema mini-ibrido a 48 volt. Nuova Citroen C3 Hybrid 100 sarà disponibile nel corso del 2024, di date precise ancora non ne abbiamo. Tornando a C3 a benzina: il motore è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, nel ciclo misto WLTP il Double Chevron dichiara un grado di emissioni CO2 di circa 126 g/km (omologazione in corso), equivalenti a un consumo di poco più di 5,0 l/100 km.

Anche su C3 a benzina, due livelli di equipaggiamento

AL CONFIGURATORE Al lancio, due livelli di allestimento: la versione ''You'' offre un livello di equipaggiamento di serie già elevato, con proiettori LED, sospensioni Citroën Advanced Comfort, Active Safety Brake (sistema di frenata d'emergenza), il nuovo Head Up Display, Smartphone Station per l'infotainment, retrovisori elettrici, illuminazione automatica, Rear Parking Assist, spoiler posteriore, regolatore/limitatore di velocità, climatizzazione manuale e 6 airbag. La versione ''Max'' aggiunge vernice bicolore con tetto a contrasto, barre decorative sul tetto, piastre di protezione anteriori e posteriori, cerchi in lega da 17 pollici con taglio a diamante, luci posteriori LED e cristalli posteriori oscurati. All'interno, touchscreen a colori da 10,25 pollici con infotainment di ultima generazione e navigazione 3D, sedili Citroën Advanced Comfort in TEP/tessuto Grigio Metropolitan, sedili posteriori ripiegabili 60/40, climatizzazione automatica, ricarica wireless, telecamera posteriore, retrovisore elettrocromatico, alzacristalli posteriori elettrici, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldati, tergicristalli automatici e fari intelligenti. Full optional in tutto e per tutto. E a benzina...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/04/2024