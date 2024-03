Citroen Basalt, se (e dove) C3 Aircross sarà anche un SUV coupé

Se sei indeciso sul genere di carrozzeria della tua prossima automobile, il consiglio della Casa oggi è sempre lo stesso: lanciati sul SUV compatto, meglio ancora se in variante SUV coupé, che fa ancora più ''trendy''. Citroen Basalt è proprio un SUV coupé in formato ''compact'', ma ci duole aggiungere due note a margine: è solo una concept car, inoltre è il concept di un modello che non sarà in vendita in Europa, men che meno sarà in vendita in Italia. Sarà in vendita esclusivamente in India e in Sud America: già, mica esistiamo solo noi occidentali (anzi...). Detto che puoi guardarlo in foto, ma guidarlo, mai, come ti sembra?

Citroen Basalt Vision, vai di SUV coupé

DEFORMAZIONI PROFESSIONALI L'esercizio ginnico che per il momento Citroen individua con il nome Basalt Vision consiste dunque in un crossover coupé di segmento B, dalle dimensioni imprecisate (a occhio e croce, 4 metri e 30 o giù di lì), dagli interni ancora avvolti dal segreto, così come dalle motorizzazioni non ancora formalmente note, anche se tutto lascia immaginare che verrà associato a motori a benzina Flexifuel (doppia alimentazione benzina-etanolo) e che, con buone probabilità, si declinerà in formato full electric. Dopotutto la piattaforma ''Smart Car'', l'architettura globale dai costi di produzione sostenibili (perché ''low cost'' suona sempre un po' brutto) attorno alla quale è costruita pure nuova Citroen C3 e dal 2025 pure nuova Citroen C3 Aircross (SUV 7 posti?), è fatta apposta per accogliere tanto motori termici + trasmissione, quanto motori elettrici + batterie. Abbiamo citato C3 e C3 Aircross e non è un caso.

Solo per India e Sud America (sigh)

C3, O ''TRE C'' Citroën Basalt Vision va interpretata proprio come la terza tappa, dopo nuova C3 ''berlina'' e nuova C3 ''SUV'', di quel programma a campo largo che Citroen chiama ''C-Cubed'' (C al cubo) e che prevede il lancio di modelli sviluppati appositamente per regioni come India e Sud America dall'alto potenziale di crescita, e nelle quali il marchio francese ha tutto l'interesse ad assicurarsi un ruolo di primo piano. Vedi sopra: d'accordo il Vecchio Continente, ma il business di Stellantis non si ferma alle Colonne d'Ercole o al Bosforo.

Basalt nasce sulla stessa piattaforma di nuova C3

VULCANICA Curiosi di conoscere l'origine del nome Basalt? Evoca, spiega il Double Chevron in un comunicato, ''la robustezza e la solidità del basalto, una roccia magmatica che scaturisce dalle profondità della terra''. In effetti la ''metallica'' calandra, i passaruota corazzati, linea di cintura alta e sedere scolpito trasmettono proprio un feeling di rocciosità, senza che tutto questo spezzi l'eleganza e l'armonia dell'immagine generale. Una silhouette, cioè, che a ben guardare non si allonta molto dallo schema Citroen C4 X e Citroen C5 X. Soltanto, in scala leggermente più ridotta. Inoltre, un po' più sbilanciata verso la struttura SUV. Basta così, tanto Basalt ci... snobba.

Citroen Basalt dal pubblico italiano si... nasconde

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2024