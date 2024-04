VW Tayron, riesci a indovinare quale SUV a 7 posti cambia nome?

C'è una nicchia della nicchia che è il mercato dei SUV taglia medio grande (meno frequentato, di per sé, rispetto a quello dei SUV medio piccoli) con l'opzione (o con lo standard) della terza fila di sedili. La terza generazione di Volkswagen Tiguan, al momento, esclude la variante a 7 posti, sino a ieri conosciuta come Volkswagen Tiguan Allspace. A quanto pare, nuova Volkswagen Tiguan Allspace non è in agenda. O meglio: sì, è in agenda. Ma sotto una nuova identità, Volkswagen Tayron. Dagli annunci, ai fatti. O almeno, ai primi indizi solidi.

VW Tayron, alias nuova VW Tiguan 7 posti

CHIAMAMI COME TI PARE Le foto spia scattate dai nostri fotografi sia in Nord Europa, sia al solito Nürburgring, sono la fulgida testimonianza di come l'erede di Tiguan Allspace, il cui nome Tayron è da far risalire alle dichiarazioni del CEO VW Thomas Schäfer a metà 2023, sia in fase di collaudo. Sarà lanciata inizialmente in Cina, dove Tiguan Allspace prima generazione è conosciuta come Tiguan L Pro (Paese che vai, nome che trovi) e popolerà le concessionarie europee a partire dal 2025.

Come Tiguan, ma 20 cm più lunga

TIGUAN PLUS Come nuova Tiguan e anche nuova Passat, VW Tayron si basa sulla nota piattaforma MQB Evo, piattaforma cioè pensata per ospitare motorizzazioni termiche o ibride (non 100% elettriche, per capirci). Alcune cifre chiave le si apprendono dal Ministero cinese dell'Industria e dell'Information Technology (MIIT), presso i cui uffici i Costruttori hanno l'obbligo di presentare i dati e i disegni dei nuovi veicoli prima dell'omologazione. Più o meno come precedente Tiguan Allspace, Tayron sarà lunga 4,74 metri (cioè +20 cm rispetto a Tiguan), larga 1,86 metri (+2 cm) e alta 1,68 metri (+2 cm). Lo spazio per la terza fila di sedute è stato ricavato allungando il passo di circa +11 cm (2,79 metri).

Con Tiguan, differenze e analogie

TROVA LE DIFFERENZE In termini di design, come si evince dalle immagini, Tiguan e Tayron hanno tratti in comune, ma anche numerosi elementi di separazione, dalla forma dei fari anteriori al taglio della fiancata, passando per la configurazione dei gruppi ottici posteriori. Probabile, invece, che le analogie interessino gli interni e le motorizzazioni. Quanto al nome: in realtà non è ancora chiaro se Volkswagen commercializzerà la vettura con il nome Tayron, o come Tiguan (con o senza suffisso). Al vostro orecchio, per esempio, quale suonerebbe meglio?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/04/2024