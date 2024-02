Nuova VW Golf: l'abbiamo vista, ora possiamo ordinarla. Voi quale preferite? Versioni e prezzi

L’ottava generazione (e mezza…) di Volkswagen Golf ha celebrato il suo mezzo secolo di vita debuttando ufficialmente lo scorso gennaio e portandosi dietro una bella ventata di novità. Se non dal lato stilistico, dove gli aggiornamenti sono accennati sul frontale e sulla coda grazie a un bel lavoro di cesello – ma ci sono anche quattro nuovi colori e cinque inediti cerchi in lega – in abitacolo la bestseller di Wolsburg si è aggiornata miscelando meglio la tecnologia digitale con quella analogica. Sul volante sono tornati i pulsanti fisici per alcuni servizi di bordo e l’infotainment MIB 4 è più semplice da utilizzare grazie alla riorganizzazione delle sue mille funzioni. Oggi, la Golf 2024 è un’auto che ha raggiunto una maturità e un equilibrio invidiabili, sottolineati da una gamma ampia e ben distribuita. Il lancio commerciale prevede motorizzazioni a benzina, anche mild-hybrid e turbodiesel, nei prossimi mesi arriverà anche il motore plug-in hybrid di seconda generazione. Allora, vediamo come si articola l’offerta per la nuova Volkswagen Golf venti-ventiquattro.

Nuova Volkswagen Golf: debutta negli autosaloni anche la station wagon Avant

Oggi, alla base dell’offerta motori abbiamo, quindi, l’1.5 TSI ACT, quattro cilindri turbo-benzina di 1.498 cc da 115 CV o 150 CV. Poi si passa alla versione ibrida leggera, l’1.5 e-TSI ACT, che prevede la stessa unità, ma con l’assistenza di una rete a 48 V. Anche in questo caso la scelta può cadere sulla variante da 115 CV oppure sulla più potente da 150 CV, ma sempre con il cambio automatico DSG offerto di serie. Lato diesel, troviamo l’inossidabile 2.0 TDI SCR a quattro cilindri di 1.968 cc declinato in due potenze di 115 o 150 CV e con cambio manuale oppure automatico DSG.

Nuova Volkswagen Golf: arriva con motori benzina, anche mild-hybrid e diesel

La gamma Volkswagen Golf prevede le seguenti versioni: Life, Edition Plus, Style e R-Line.

LIFE Alla base c’è questo allestimento che è già molto ricco di accessori per comfort e sicurezza. Fra le principali dotazioni di serie troviamo numerosi ADAS come l’Active Cruise Control, l’Advanced Driver Activity Assist, il Park Pilot con sensori di parcheggio e il Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti. Si sommano anche i fari a LED Eco, il cockpit digitale da 10,25”, l’infotainment con touchscreen da 12,9”, il Keyless Go, la ricarica wireless dello smartphone, le luci ambiente e i cerchi in lega da 16”.

EDITION PLUS Con un’aggiunta di 200 euro, l’allestimento superiore somma tra gli altri i cerchi in lega da 17”, i cristalli posteriori oscurati, l’allarme antifurto, il sistema Keyless Entry & Go, la retrocamera, il Light Assist e la vernice metallizzata.

STYLE Con 2.300 euro in più della Life si passa a questa versione ancora più ricca di accessori “di peso” come il clima a tre zone, i fari a LED IQ. con listello orizzontale e logo illuminati, gli inserti esterni cromati, i rivestimenti interni più pregiati, le luci ambiente con 30 sfumature di colori e il sedile sinistro ergonomico con funzione massaggio.

R-LINE Poteva mancare l'allestimento sportivo di Golf? Certo che no, e con 200 euro in più rispetto alla Style l’auto è equipaggiata di serie con assetto ribassato, cerchi da 17” dedicati, selezione dei Drive Mode, finiture esterne e paraurti sportivi in nero lucido, pedaliera sportiva, servosterzo progressivo e sedili sportivi con poggiatesta integrati.

Nuova Volkswagen Golf: l'abitacolo con plancia di comando full-digital

I prezzi della nuova Volkswagen Golf partono da 30.150 euro (1.5 TSI ACT Life), cioè 550 euro in più del modello precedente alla base del listino ancora in vigore, che però monta il motore 1.0 litri da 110 CV. La nuova Edition Plus parte da 30.350 euro, la versione Life da 150 CV attacca a 31.950 euro e con lo stesso motore ci sono la Edition Plus a 32.150 euro e la Style a 34.250 euro.

La Golf con motore 1.5 mild-hybrid e-TSI ACT 115 CV parte da 32.800 euro, sempre in allestimento Life. Poi si sale alla Edition Plus a 33.000 euro, alla Style a 35.100 euro e alla R-Line a 35.300 euro. Con il motore da 150 CV troviamo la versione Style a 36.900 euro e la R-Line a 37.100 euro.

Lato diesel 115 CV si parte nuovamente dalla versione Life a 33.450 euro, per salire alla Edition Plus a 33.650 euro. Con il motore da 150 CV e cambio automatico DSG troviamo la Life a 37.400 euro, la Edition Plus a 37.600 euro, la Style a 39.700 euro e la R-Line a 39.900 euro. Con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen, la Nuova Golf 1.5 eTSI 115 CV DSG Edition Plus è proposta a 6.700 euro di anticipo e 35 rate mensili da 259 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,12%).

LA WAGON COSTA UN PO’ DI PIÙ Per la Avant, con carrozzeria station wagon, si parte da 31.100 euro in versione Life con la motorizzazione di attacco 1.5 TSI ACT da 115 CV. Con il motore mild-hybrid e quello diesel, oggi la nuova Golf è venduta in variante Life, Style e R-Line nelle due potenze da 115 e 150 CV, sempre a 950 euro in più rispetto al modello due volumi corrispondente.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/02/2024