Tutto su nuova Volkswagen Golf 2024. Nuova, almeno in parte

Cinquant'anni fa, ''Golf 1'' (1974). Oggi, Golf 8 ''Evoluzione''. Una generazione dopo l'altra, è sempre Golf, sempre un modello di tendenza, benché dal successo di mercato che ora soffre l'agguerrita concorrenza SUV compatti. Nuova Volkswagen Golf 2024 (sia berlina 5 porte, sia in formato station wagon Avant) è nuova sotto alcuni aspetti, dai dettagli tecnologici all'esterno e in abitacolo sino all'offerta propulsori, più efficiente. E meno nuova nell'impostazione generale (e nelle dimensioni, identiche a Golf 8). È il classico restyling, ma il restyling di una Golf è sempre evento degno di attenzione massima. Vai di identikit completo, ma non prima di una... foto di famiglia.



Nuova Golf 2024 posa con le sue antenate

Dall'esterno, Golf 8 facelift si riconosce essenzialmente per la rivisitata configurazione dei fari anteriori a LED, dei gruppi ottici posteriori a LED e dei paraurti anteriori. I fari anteriori a LED sono più lineari, visivamente più incisivi e più snelli nella parte che procede verso l’interno. In alternativa ai fari a LED di serie, sarà disponibile in opzione una prima versione più avanzata: i fari Performance. In questo caso, oltre a una barra trasversale a LED aggiuntiva nella calandra, per la prima volta sul frontale di una Volkswagen europea sarà presente il logo VW luminoso. Un altro elemento distintivo dell’illuminazione è la seconda versione del sistema LED, semppre disponibile in opzione: la nuovissima versione dei fari a LED Matrix IQ.LIGHT, anch’essa con logo VW illuminato. I Matrix IQ.LIGHT sono dotati di nuovi abbaglianti a LED ad alte prestazioni che di notte illuminano fino a 500 metri di distanza. Il pacchetto comprende inoltre i gruppi ottici posteriori a LED 3D, anche in questo caso di nuova concezione, le cui sequenze ''Welcome'' e ''Goodbye'' possono essere personalizzate.

VW Golf GTE 2024, il nuovo frontale

UNA GOLF A COLORI I nuovi colori che entrano a far parte della gamma, composta complessivamente da 11 varianti di verniciatura, sono quattro: Crystal Ice Blue metallizzato, Anemone Blue metallizzato, Oyster Silver metallizzato e Grenadilla Black metallizzato. Un’ulteriore novità per le versioni R-Line, GTE e GTI è il tetto nero (su richiesta). Inoltre, sono stati aggiunti 5 nuovi cerchi in lega fino a 19 pollici.

VW Golf 2024, il posteriore

L'abitacolo conserva la sua impostazione generale, ma migliora la tecnologia di bordo. Volkswagen ha completamente rivisitato l’hardware e il software dei sistemi di infotainment, che ora si basano sul sistema modulare di quarta generazione (MIB4). L’utilizzo, spiegano da Wolfsburg, è stato ''notevolmente migliorato e semplificato grazie a una grafica e una struttura dei menu del display touch completamente nuove''. L'infotainment sarà disponibile con display 16:9 in due formati: il touchscreen della versione d’accesso Ready 2 Discover con una diagonale di 26,4 cm (10,4 pollici) e la versione top di gamma Discover con una diagonale di ben 32,8 cm (12,9 pollici), vedi foto sotto. Riprogettati anche i cursori touch, ora illuminati e più semplici da comandare, per la regolazione della temperatura e del volume. Per Golf e Golf Variant 2024 sarà infine disponibile in opzione il ''Windshield Head-Up Display''.

Golf GTE 2024, l'abitacolo

DIGITAL COCKPIT PRO Tutti i nuovi modelli Golf sono dotati di serie di strumenti digitali perfezionati, riuniti nel Digital Cockpit Pro (diagonale del display: 26 cm/10,2 pollici). Tramite gli appositi tasti del nuovo volante multifunzione, il conducente può impostare due diverse configurazioni grafiche di base: Classic con gli strumenti circolari e Progressive con un’organizzazione a riquadri.

Il nuovo quadro strumenti digitale personalizzabile

ADAS Una novità a bordo di Golf e Golf Variant 2024 è il Park Assist Pro, sistema che consente di effettuare le manovre di entrata e uscita dal parcheggio da remoto tramite smartphone. Il conducente controlla la manovra di parcheggio dall’esterno tramite il suo smartphone, mentre Golf sterza, frena e accelera autonomamente. Altra novità è il sistema Area View: grazie alla fusione di quattro telecamere, viene generata una visuale a 360 gradi.

Non solo sensori: visione a 360 gradi grazie alla funzione Area View

L'offerta motori di Golf 2024 includerà inizialmente due nuove varianti ibride plug-in (eHybrid e GTE), due sistemi mild hybrid con tecnologia a 48V (eTSI), quattro turbo benzina (TSI) e due turbodiesel (TDI). Nella seconda metà del 2024 seguiranno poi le sportive top di gamma Golf GTI Clubsport, Golf R e Golf Variant R (i modelli R saranno dotati della trazione integrale 4Motion). Nel 2025 debutteranno infine altre versioni a trazione integrale con motore TSI da 204 CV. Il metano? Non pervenuto (per ora).

In gamma, sempre anche Golf GTI

GOLF PLUG-IN La seconda generazione della trazione ibrida plug-in Volkswagen mette a disposizione di nuova Golf eHybrid una potenza di sistema pari a 204 CV. La potenza di sistema della variante ora ancora più sportiva, nuova Golf GTE, ammonta invece a 272 CV. L'energia viene trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio DSG a 6 marce appositamente concepito per le trazioni ibride plug-in. Grazie all’adozione, in luogo del precedente 1,4 litri, del nuovo turbo benzina da 1,5 litri (1.5 TSI evo2) con turbocompressore a geometria variabile (VTG) e alla nuova batteria da 19,7 kWh netti (versione precedente: 10,6 kWh), la nuova trazione ibrida plug-in si contraddistingue, sostiene VW, per ''una elevatissima efficienza''. L’autonomia elettrica è di circa 100 km. Ora inoltre la batteria può essere ricaricata tramite wallbox e presso altri punti di ricarica a corrente alternata AC a 11 kW, a fronte dei precedenti 3,6 kW. Inoltre, per la prima volta, Golf eHybrid e Golf GTE possono essere ricaricate anche presso le colonnine di ricarica rapida a corrente continua DC con una potenza fino a 50 kW.

VEDI ANCHE

Nuova Golf GTE, più autonomia in EV

GOLF MILD HYBRID Il motore 1.5 TSI evo2, sempre abbinato al cambio a doppia frizione DSG a 7 marce, con tecnologia a 48V e gestione attiva dei cilindri (ACTplus), genera ora una potenza di 115 CV e 150 CV.

GOLF BENZINA Golf 1.5 TSI, con potenze identiche a Golf 1.5 eTSI ma con cambio manuale, sono equipaggiate con lo stesso turbo benzina, ma senza sistema a 48V. A sua volta, Golf 2.0 TSI arriverà nel 2025 e sarà caratterizzata da una maggiore potenza: sarà infatti in grado di sviluppare 204 CV. Infine, anche il turbo benzina da 2,0 litri di nuova Golf GTI è caratterizzato da una potenza superiore (265 CV).

Il look sempre speciale di Golf GTI

GOLF DIESEL Il gasolio non scompare. La potenza dei due modelli 2.0 TDI, pari a 115 CV e 150 CV, rimane invariata.

GOLF STATION WAGON Golf Variant 2024 è disponibile con tutte le motorizzazioni eTSI, TDI e TSI fino a 204 CV.

Nuova Golf Variant restyling 2024

In Italia, al lancio, 5 allestimenti. Golf e Golf Variant saranno disponibili in edizione Life, Style e R-Line, più i modelli sportivi Golf GTE e Golf GTI. Di seguito, i principali equipaggiamenti di serie di ciascuna versione.

GOLF LIFE Pacchetto cromato, specchietti retrovisori esterni con funzione Memory, funzione Wireless Charging per lo smartphone, illuminazione di cortesia esterna, luci soffuse a tre colori all’interno, sedili Comfort anteriori con supporto lombare, volante multifunzione rivestito in pelle e cruise control adattivo ACC, cerchi in lega da 16 pollici.

GOLF STYLE Cerchi in lega da 17 pollici, paraurti personalizzati con listelli cromati nel design Style e i fari Performance con logo VW illuminato sul frontale, sedili Comfort sportivi con rivestimenti in ArtVelours, regolazione elettrica a 14 vie per il sedile del conducente e luci soffuse a 30 colori, retrocamera Rear View.

Golf R-Line 2024, i nuovi interni

GOLF R-LINE Paraurti dedicati con elementi in nero lucido, rivestimenti sottoporta in nero lucido, cerchi in lega neri da 17 pollici con superfici esterne tornite a specchio, volante sportivo multifunzione rivestito in pelle con palette del cambio (per le versioni con cambio automatico a doppia frizione DSG), selezione del profilo di guida e sedili sportivi top di gamma con rivestimenti in tessuto R-Line.

GOLF GTE/GTI Calandra a nido d’ape incorniciata lateralmente da elementi aerodinamici, spoiler anteriore, striscia colorata nella parte superiore della calandra e sopra i nuovi fari (rossa per Golf GTI, blu per Golf GTE). Al posteriore, Golf GTI è dotata di un terminale di scarico cromato rotondo a sinistra e a destra del diffusore nero, mentre Golf GTE, al posto dei terminali di scarico, presenta una raffinata modanatura cromata sopra il diffusore. I cerchi in lega di serie per entrambi i modelli sono i Richmond da 17 pollici. Negli interni, Golf GTI e la Golf GTE entrambe con sedili sportivi Top nel leggendario motivo a quadri e volante sportivo multifunzione rivestito in pelle. Cuciture decorative, cornice dei poggiatesta anteriori o placchetta al volante centrale di Golf GTI realizzati in rosso, in blu per Golf GTE. Tra gli altri dettagli di serie: il pomello della leva del cambio con cornice in alluminio, le luci soffuse a 30 colori, il Climatronic a 3 zone e il grande sistema infotainment top di gamma Discover. Per la prima volta, a richiesta Golf GTI può inoltre essere equipaggiata con finiture per l’abitacolo in carbonio.

Nuova Golf 2024, appuntamento in primavera

Volkswagen Golf 8 restyling in vendita a partire dalla primavera 2024. Presto riceveremo maggiori dettagli circa data di apertura ordini e listino prezzi (che oggi parte da 29.600 euro per Golf 5 porte e da 32.500 euro per Golf Variant).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/01/2024