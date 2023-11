Nuova Golf Variant: anche la wagon di Wolsburg pronta per il debutto

L'attuale VW Golf di ottava generazione è quasi pronta per il suo aggiornamento di metà carriera e ce lo mostra svelando anche la versione station wagon con un leggero restyling. Le foto che vediamo ci mostrano uno dei prototipi senza pellicole mimetiche durante i test dinamici di rifinitura prima di dare il via libera alla produzione. Possiamo vedere come cambia il look della familiare compatta di Wolfsburg e si può notare come le modifiche all'anteriore saranno limitate a una nuova forma del paraurti e della griglia inferiore, nonché a gruppi ottici più sottili. Inoltre, un inedito paraurti posteriore e una disegno modificato delle luci a LED completano il quadro stilistico dell’auto.

Nuova Golf Variant: pronta al debutto con un look più moderno e interni aggiornatiLARGO AL ''TECHNO-DIGITAL'' All’interno ci sarà un touchscreen per il sistema infotainment significativamente più grande rispetto a oggi. Questo nuovo schermo, che assomiglia molto all’unità da 15 pollici della VW ID.7 elettrica, rappresenterà un importante aggiornamento. Tuttavia, le versioni di attacco alla gamma potrebbero essere dotate di uno display più piccolo da 12 pollici come quello della ID.3, che è comunque più ampio dell’attuale da 10 pollici della Golf. Inoltre, Volkswagen si è impegnata a eliminare i comandi a sfioramento sul volante e la Golf potrebbe essere uno dei primi modelli a tornare a quelli fisici. Molto probabilmente questo è la prova che il nuovo volante finirà per tornare su tutta la gamma VW. La Golf rinnovata potrebbe essere equipaggiata anche con materiali di migliore qualità e nuove funzionalità tecnologiche come le “Smart Air Vents” controllate digitalmente che debutteranno sulla ID.7. Infine, è possibile che il nuovo modello sarà dotato di una più ampia selezione di ADAS, oltre all'airbag centrale introdotto per l'anno modello 2023 che le ha permesso di ottenere un punteggio di cinque stelle nella valutazione EuroNCAP.

Nuova Golf Variant: il frontale mostra i fari a LED, la calandra e il paraurti ineditiPIATTAFORMA CONDIVISA E MOTORI IBRIDI La Golf 2024 si baserà su una versione leggermente migliorata dell'architettura MQB Evo, che sarà utilizzata anche dalla Tiguan, molto simile dal punto di vista meccanico, e dalla più grande Passat Variant. Gli ingegneri miglioreranno la configurazione del telaio, la manovrabilità e il piacere di guida della Golf, che è sempre stato considerato un punto di riferimento a tutto tondo nel segmento delle compatte.

Nuova Golf Variant: architettura condivisa MQB Evo, motori mild-hybrid, ma il diesel?SARÀ L’ULTIMA GOLF CON MOTORE A COMBUSTIONE? In termini di propulsori, il modello rinnovato sarà molto probabilmente l’ultima Golf con motore convenzionale prima che VW diventi un marchio esclusivamente elettrico nel prossimo decennio, motivo per cui non ci saranno sorprese sotto il cofano. Il motore a benzina a quattro cilindri turbocompresso 1.5 TSI Evo2 sarà al centro della gamma con tecnologia mild-hybrid, mentre l'entry-level 1.0 eTSI potrebbe anche ricevere alcuni aggiornamenti per migliorare le sue credenziali… eco-sostenibili. Tuttavia, non sappiamo ancora se il 2.0 TDI farà un’ultima apparizione prima della scomparsa del diesel. Infine, una buona notizia per chi ama di più le performance delle Golf più sportive, poiché il 2.0 TSI tornerà a equipaggiare le hot hatch GTI e R, possibilmente con una piccola dose di elettrificazione, chissà se lo vedremo anche sotto il cofano della Golf Variant.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/11/2023