Gruppo Volkswagen: "Il futuro è elettrico, ma siamo flessibili"

''L'auto elettrica è il futuro e siamo pronti per il 2035'', ha dichiarato il CEO Volkswagen Oliver Blume alla conferenza sui risultati finanziari, aggiungedo che ''siamo comunque sufficientemente flessibili'': questo l'approccio del colosso tedesco verso un mercato che accoglie l'elettrificazione con meno entusiasmo delle aspettative. Nonostante ciò i suoi risultati dell'anno 2023 mostrano una robusta crescita. L'azienda ha riportato un incremento del 13,1% nell'utile netto, che ha raggiunto i 17,9 miliardi di euro, e un utile operativo di 22,6 miliardi di euro, in linea con il 2022. Su anche i ricavi, cresciuti del 15% a 322,3 miliardi di euro. La crescita dei volumi di vendita è stata significativa, con un aumento del 12% e 9,24 milioni di veicoli consegnati in tutto il mondo. Il ritorno sulle vendite di auto è stato del 7%, per un valore complessivo pari a 14,7 miliardi di euro. La quota di veicoli elettrici è dell'8,3% pari a 771.100 unità consegnate nel mondo (+35% rispetto al 2022).

Volkswagen 2024: ecco uno dei 30 nuovi modelli che saranno presentati da VW

PIÙ DI 30 NUOVI MODELLI Nel corso dei prossimi 12 mesi, Volkswagen prevede un aumento degli ordini di veicoli soprattutto in Europa occidentale, grazie al lancio di ben 30 nuovi modelli (tra cui la nuova Porsche Macan, ve ne parliamo qui), inclusi - ovviamente - veicoli elettrici. Il gruppo di Wolfsburg ha dichiarato di aver iniziato il nuovo anno con un trend positivo rispetto all'inizio del 2023, e il 2024 - oltre a essere quello con il maggior numero di lanci nella storia del Gruppo - sarà l'anno di picco in termini di investimenti per prearare il terreno ai prossimi 10 anni di sviluppo. L'attenzione sarà concentrata soprattutto attorno ad automobili elettriche e software, che andranno a definire sempre di più i prodotti di prossima generazione. La divisione Cariad, in questo senso, svolgerà un ruolo centrale perché le auto del futuro saranno costruire attorno al software e non all'hardware, scegliendo la logica del Software Defined Vehicle (qui per capire meglio di cosa si tratta) e anticipando uno scenario dove il prodotto automobilistico diventerà... altro. Non saranno comunque ''pensionati'' i motori a combustione, che anzi continueranno a ricevere aggiornamenti perché ''resteranno parte della gamma prodotto durante la transizione'', ha dichiarato Blume. Sui tempi di questa transizione, però, non ci sono certezze.

VEDI ANCHE

Volkswagen 2024: la digitalizzazione definirà il futuro dell'intero gruppo

RIDUZIONE DEI COSTI E FOCUS SU CINA Oltre a dare una panoramica finanziaria, il Gruppo ha anche espresso l'intenzione di ridurre i costi del personale amministrativo del marchio Volkswagen del 20%, principalmente attraverso pensionamenti parziali e anticipati anziché licenziamenti. Inoltre, l'obiettivo è di confermare il proprio primato sul mercato cinese - che è il primo per volumi per Wolfsburg - dove si concentreranno molti investimenti in termini di infrastrutture (sia di ricerca e sviluppo sia produttive) nel prossimo futuro. L'Europa resta il ''cuore'' del Gruppo - dice il CEO, Oliver Blume - e qui continueranno a essere prese le decisioni più importanti, ma senza trascurare il mercato: lo scopo è di offrire il prima possibile auto elettriche compatte a prezzi competitivi, aprendo alla possibilità di collaborazioni con altri marchi (magari con Renault, ve ne parliamo qui). Per il mercato americano è invece in programma un vasto piano di elettrificazione che riguarderà - soprattutto - una rete di ricarica diffusa ed efficiente. Infine, il gruppo Volkswagen ha presentato la sua strategia di sostenibilità ''Regenerate+'', un percorso che porterà a un abbattimento delle emissioni inquinanti da qui al 2035.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 13/03/2024